Ferragni e Fedez, aria d’addio: Chiara conferma, foto del letto vuoto

Chiara Ferragni e Fedez, qualcosa non va. Lo scandalo Balocco che ha travolto l’influencer cremonese pare che stia avendo conseguenze non trascurabili anche sul legame matrimoniale delle due star di Instagram. I ‘ben informati’ sulle dinamiche della coppia hanno sussurrato che ci sarebbe stata una lite coniugale non di poco conto. A quanto pare la Ferragni non avrebbe per nulla gradito che il marito ingaggiasse una polemica con Myrta Merlino, la conduttrice di Pomeriggio Cinque. E infatti, le Stories Ig in cui il rapper prendeva per i fondelli il volto Mediaset, rea di aver mandato un inviato sotto casa sua in cerca di dichiarazioni, sono state rimosse (si dice che sia stata Chiara, con toni tutt’altro che concilianti, a far fare il passo indietro alla sua dolce metà). Ma c’è dell’altro.

Nelle scorse ore la Ferragni è tornata a postare Storie, facendo sapere di essersi presa un giorno di totale relax. Assieme ai figli, alla madre, alla sorella Valentina e ad alcuni amici si è rifugiata in una casa extra lusso in montagna, immergendosi nella neve. A colpire, il fatto che mancava una persona all’appello, Fedez. A colpire ancora di più una foto che Chiara ha deciso di ri-postare. Trattasi di uno scatto della sorella Valentina che ha immortalato il letto della villa in cui si trova, rendendo noto che lei dorme con la congiunta. Un’istantanea emblematica: un letto matrimoniale in cui c’è Chiara ma non Fedez, sostituito appunto da Valentina.

Uno scatto fortuito che non vuol dire nulla? Difficile crederlo. Figurarsi se colei che tutto sa e tutto conosce di Instagram non ha badato a un simile dettaglio. Si ricorda inoltre che nelle scorse ore anche Selvaggia Lucarelli ha sostenuto che tra i Ferragnez ci sia aria di tempesta sentimentale e che, in un simile caos come quello generato dal Balocco gate, potrebbe accadere di tutto, anche a livello coniugale. Altrimenti detto non è da escludere che c’è non soltanto il rischio del crollo dell’impero economico, ma pure quello del tetto famigliare. Si salvi chi può.