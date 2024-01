Lucarelli, rivelazioni: “Frizioni grosse tra Ferragni e Fedez, disastro”

Selvaggia Lucarelli, nelle scorse ore, tramite alcune Stories pubblicate su Instagram, è tornata sul caso che ha travolto Fedez e Chiara Ferragni. Uno scandalo dai mille rivoli, uno dei quali è stato il botta e risposta infuocato tra Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio Cinque, e il rapper. Quest’ultimo ha canzonato la giornalista per aver mandato uno dei suoi inviati sotto casa sua per estrapolare qualche dichiarazione. La cosa curiosa è che, dopo che la Merlino ha smontato il cantante in diretta, quest’ultimo ha cancellato le Stories in cui la prendeva in giro.

Secondo le notizie in possesso della Lucarelli, la rimozione dei sopracitati contenuti social sarebbe avvenuta dopo che La Ferragni e il suo team di legali si sarebbero irritati non poco con Fedez per il suo agire spericolato nei confronti della conduttrice di Pomeriggio Cinque. La firma de Il Fatto Quotidiano ha inoltre rivelato che tale scontro familiare “avrebbe creato una frizione grossa“ nei Ferragnez.

“Che sia vero o no, se in questo momento non c’è una strategia condivisa, la vedo dura resistere alla tempesta”, ha concluso la Lucarelli, caldeggiando l’ipotesi che lo scandalo Balocco potrebbe addirittura andare a mettere sottosopra il matrimonio delle due star di Instagram.

La Lucarelli ha inoltre affrontato un altro tema delicato, quello relativo alle strategie social della Ferragni. Da quando il ‘Pandoro gate’ è iniziato, l’influencer ha azzerato i post di sponsorizzazione, puntando a pubblicare quasi solamente foto famigliari dei figli. Da tempo la giurata di Ballando con le Stelle punta il dito su tale pratica, ricordando che i minori andrebbero tutelati e non continuamente esposti a livello mediatico.

Alla luce di ciò, la Lucarelli ha sostenuto che il prossimo tema destinato a travolgere il mondo degli influencer è quello appunto inerente all’utilizzo di foto e video dei minori. “Lei, anziché capirlo, continua a usarli per creare empatia”, ha tuonato Selvaggia, riferendosi alla Ferragni.

La giornalista ha aggiunto che, secondo la sua analisi, tale atteggiamento è la prova che l’influencer cremonese è “incapace di leggere il presente e di capire le criticità nel proprio percorso”. Altrimenti detto, sempre secondo la Lucarelli, la Ferragni non è in grado di “individuare il pericolo. E questo è un autentico disastro”.

Chiara Ferragni e Fedez, l’ora più buia

Per i Ferragnez è l’ora più buia. Da quando stanno assieme e da quando hanno raggiunto vasta popolarità mai si sono trovati ad affrontare un problema di simili proporzioni. Uno scandalo che rischia persino di far crollare l’impero economico imbastito in questi anni. E c’è chi, come Selvaggia Lucarelli, non esclude che potrebbe vaporizzarsi pure il matrimonio.