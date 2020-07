Costantino Della Gherardesca, no Pechino Express? “Altri format”

Costantino Della Gherardesca dirà addio a Pechino Express? Non è stato ancora svelato il conduttore, dopo l’inaspettato passaggio a Sky. Potrebbe ricevere la proposta di riprendere il timone oppure no. Fatto sta che, al momento, non ci sarebbero trattative in corso. Questo si evince della sua ultima intervista rilasciata alla rivista Tele Sette. Il conduttore non ha voluto dire che non ci sarà al cento per cento, ma vuole essere il più disilluso possibile: sa che, col passaggio dalla Rai a Sky, molto potrebbe cambiare. Il nome dell’adventure-game è già mutato (ora si chiama Pekin Express) e potrebbe verificarsi anche un passaggio di testimone fra Costantino e… sono stati fatti già alcuni nomi – come quello di Lodovica Comello e quello di Alessandro Cattellan – ma per il momento sulla conduzione c’è un grande punto interrogativo. Dubbi che, ora come ora, Della Gherardesca non può sciogliere. Anche se è chiaro che stia già guardando a nuovi programmi e qualcuno potrebbe nascere dalle sue idee.

Pechino Express, nuovo conduttore: Costantino Della Gherardesca non ci sarà?

Pechino Express si prenderà un periodo di pausa che servirà sia per creare un cast coi fiocchi (niente da ridire su quelli delle precedenti edizioni) sia per scegliere il conduttore giusto. Il Coronavirus non permette ai concorrenti di viaggiare in libertà: questo significa che si dovranno scegliere le tappe anche consultando i vari bollettini, considerato che è quasi impossibile trovare zone Covid-free (le Isole Svalbard, in Norvegia, non sono state intaccate dal virus). Grande attesa per il nuovo tragitto e non sappiamo se, la prossima volta, sarà Costantino Della Gherardesca a rivelarlo. Queste sono state le sue parole alla rivista Tele Sette: “Sicuramente dovrò pensare ad altri format e mi toccherà farmi venire nuove idee”. Un chiaro messaggio? Non sarà lui a condurre Pekin Express su Sky? Nell’attesa di scoprilo, lui sta pensando a nuove trasmissioni…

Costantino Della Gherardesca a Ballando con le stelle: tutte le novità

Le idee per nuovi format possono attendere. Ora deve rimanere concentrato su Ballando con le stelle (altrimenti Milly Carlucci lo bacchetta!). Per la conduttrice del talent show di Rai 1, Costantino ha perso molti chili, mostrandosi in perfetta forma. Il percorso di dimagrimento è cominciato qualche anno fa, per tenere a bada alcuni problemi di salute; adesso è pronto per mostrare a tutti i risultati raggiunti. A proposito di Ballando: nuovi cambiamenti sono nell’aria… potrebbe scomparire completamente il televoto!