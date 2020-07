Ballando con le stelle senza televoto? Cambiamenti importanti

Potrebbe sparire – almeno per quest’edizione – il televoto da Ballando con le stelle. Si stanno pensando a tutti gli opportuni cambiamenti da apportare al programma e potremmo non sentire più il famoso “Stop al televoto!” di Milly Carlucci. Sicuramente verrà sostituito da un’altra frase. La conduttrice dovrà fermare un altro tipo di votazione. Al momento sono emerse delle prime indiscrezioni sul format, che non sarà come quello a cui la Rai ci ha abituato negli anni precedenti al Coronavirus. Tra pubblico assente (ma si sarebbe già pensato a un modo per sostituirlo) e a televoto mancante, Ballando cambia faccia. Ma non certamente gli alti ascolti che da sempre lo contraddistinguono! La Carlucci riesce sempre a impacchettare un cast degno di nota, formato da veri personaggi famosi, da sportivi con la “s” maiuscola e da protagonisti indiscussi che, con il loro solo carattere, riescono a catalizzare l’attenzione… lasciandosi andare anche a qualche rumorosa polemica!

Televoto Ballando con le stelle: da quale metodo di votazione verrà sostituito?

Recentemente si è parlato della sostituzione del pubblico (quindi qualcuno, in studio, ci dovrà essere per forza) e oggi, invece, della possibile sostituzione del televoto con un altro metodo di votazione. Le coppie migliori dovranno in qualche modo andare avanti! Tvblog.it fa sapere che gli autori della nuova edizione di Ballando con le stelle avrebbero pensato di dar la possibilità ai telespettatori di votare attraverso i social network. Nessuna traccia del televoto (o magari lo si riserverà per la finalissima?). Oltre alla possibilità di una modernissima votazione social, potrebbero spuntare tre figure (professionisti o semplici appassionati del programma?) che esprimeranno le proprie preferenze e avranno un peso decisivo. Non basta: si starebbe pensando anche a un gruppo di persone che, da casa, potrà decidere il futuro dei concorrenti in gara. Tutto è ancora in fase di scrittura.

Ultime notizie Ballando con le stelle: ecco cosa si sa finora

La quarantena dettata dal Coronavirus ha permesso agli autori di Ballando di pensare a un’edizione completamente nuova, che sta incuriosendo già da ora; così come incuriosisce – e non poco – il cast. Selvaggia Lucarelli ha lanciato le sue prime frecciatine ad Alessandra Mussolini! Sono stati fatti altri nomi. Confermatissimo Costantino Della Gherardesca, che ha dovuto superare diversi infortuni per essere a Ballando con le stelle. Ha spiegato, inoltre, che ha perso molti chili per Milly Carlucci, per essere il più performante possibile. Le coreografie danno del filo da torcere a tutti… soprattutto a chi non ha mai fatto un passo di danza.