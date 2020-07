Ballando con le stelle, ultimi retroscena: chi sostituirà il pubblico di sempre

Il retroscena è di Blogo e sembra tutt’altro che inverosimile. Stando a quanto rivelato da Tvblog pare che Ballando con le stelle 2020 tornerà il 12 settembre con non pochi cambiamenti, a partire da quelli che coinvolgeranno il pubblico in studio. Non si tratta di certezze assolute ma ci sembrano possibili perché non è da escludere, anzi, che le norme anti-Coronavirus saranno prorogate anche nei prossimi mesi e costringeranno i vari programmi televisivi ad adeguarsi. La misura studiata per il pubblico dalla squadra di Milly Carlucci è molto intelligente e permetterà di riempire la sala, seppur nei limiti imposti dalla legge. Con un po’ di fantasia si potrebbero creare inoltre delle dinamiche piuttosto interessanti che vedrebbero interagire non poco gli spettatori con la giuria e i concorrenti. Ma veniamo al dunque.

Pare che il pubblico di Ballando con le stelle non sarà più costituito da singoli telespettatori ma da famiglie intere; l’espediente permetterebbe non solo di evitare l’atmosfera scarna che ha caratterizzato le messe in onda nella prima fase del Covid-19 ma anche di limitare il distanziamento sociale, visto che i congiunti e più in generale chi vive insieme possono stare seduti vicino. Nessuna conferma al momento è arrivata dalla trasmissione di Milly Carlucci, quest’ultima finita di recente al centro del gossip per via della cancellazione di una serata-evento molto bella che avrebbe dovuto presentare con Maria De Filippi; dubitiamo comunque che passerà molto tempo prima di saperne di più, visto che il 12 settembre è praticamente alle porte. Dicevamo che questa sostituzione potrebbe creare nuove dinamiche: immaginate cosa potrebbe accadere in effetti se Milly dovesse riuscire a convincere le famiglie dei partecipanti e a innescare così dibattiti e polemiche!

Le ultime novità sulla sfida tra Ballando con le stelle e Tú sí que vales: Mediaset sfodera l’artiglieria pesante

Ballando con le stelle tornerà dunque con la sua quindicesima edizione in un Auditorium che non rinuncerà al clima festoso che l’ha sempre contraddistinto, e si spera più in forma che mai, molto di più rispetto agli altri anni, visto che quest’anno quella di Mediaset con Tú sí que vales sarà una vera e propria guerra: il programma di Canale 5 infatti è stato persino allungato a dodici settimane rispetto alle nove inizialmente previste. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.