Alessandra Mussolini a Ballando, il commento di Selvaggia: prime scintille

Alessandra Mussolini sarà una concorrente di Ballando con le stelle 2020, la notizia è diventata ufficiale pochi giorni fa dopo alcuni rumors. La Mussolini è stata per un periodo contesa tra il programma di Milly Carlucci e il Grande Fratello Vip, che partirà in autunno esattamente come la nuova edizione di Ballando. La stagione televisiva degli ultimi mesi è stata del tutto modificata a causa del Coronavirus. Rimandare Ballando con le stelle ha permesso alla produzione di proseguire le trattative con Alessandra Mussolini, che invece si erano interrotte in vista della partenza dello show. Se non si fosse concretizzata la partecipazione a Ballando, probabilmente avremmo visto la politica nella Casa del Gf Vip. Ma così non sarà.

Ballando con le stelle 2020, Alessandra Mussolini è una nuova concorrente: Selvaggia Lucarelli in giuria ha già le idee chiare

Solo pochi giorni fa la Mussolini ha spiegato perché ha deciso di accettare la proposta di Ballando con le stelle. Sarà comunque un’edizione particolare a cui prendere parte, per due motivi. Il primo riguarda il ritorno dopo lo slittamento, il secondo invece riguarda il fatto che sarà la prima edizione dopo il Covid-19. E questo renderà le sensazioni più forti rispetto al solito. Ma adesso che c’è stata l’ufficialità della partecipazione di Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle, anche i giudici iniziano a farsi un’idea dell’edizione che li attende con il cast al completo. A parlare oggi è stata Selvaggia Lucarelli, tra le più pungenti in giuria. Conosciamo bene i suoi trascorsi con altri concorrenti e le discussioni in studio, succederà anche con la Mussolini? Selvaggia sembra avere le idee chiare in merito… Ma non sono altrettanto chiare quelle del pubblico, dopo il suo attacco!

Alessandra Mussolini a Ballando, arriva il commento di Selvaggia Lucarelli: prime scintille

Selvaggia ha postato poco fa un messaggio tra le sue stories di Instagram in cui parla proprio della partecipazione della Mussolini alla trasmissione in cui è giudice. Queste sono state le sue parole: “Ci sarà la Mussolini a Ballando con le stelle. Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così”. In conclusione, cosa avrà voluto dire? La lascerà in pace oppure si scaglierà senza pietà contro di lei, come ha già fatto in passato con Alba Parietti, per esempio? Lo scopriremo a settembre, ciò che è certo è che la Mussolini non se ne starebbe in silenzio e risponderebbe a tono a qualsiasi critica della giudice. Insomma, se queste sono le promesse… prepariamoci alle scintille!