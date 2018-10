Corona e il Gf Vip si sono messi d’accordo? Parpiglia fa chiarezza

Accordo Corona-Gf: c’è stato davvero? Interviene Gabriele Parpiglia

Non c’è stato alcun accordo tra Fabrizio Corona e il Gf Vip. Nelle ultime ore, è emersa una notizia (rivelatasi falsa) secondo cui Corona avrebbe recitato una parte. Gabriele Parpiglia – grande amico dell’ex paparazzo – ha decisione di chiarire tutto perché non sopporta che vengano diffuse delle falsità. Ha sempre difeso a spada tratta Corona e lo ha fatto anche questa volta. Attraverso delle Instagram stories, ha smontato una per una tutte le bufale che sono circolate recentemente sul Web riguardanti quello che ha fatto Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip. E sicuramente tra poco ce ne saranno delle altre che il giornalista affronterà.

La verità su quello che ha fatto Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip

Silvia Provvedi è ancora in crisi per Fabrizio Corona. Ma Parpiglia questa volta non ha parlato di lei! Ha chiarito che il Gf Vip e Corona non erano d’accordo su quello che sarebbe dovuto accadere durante l’ultima diretta: “Vergognatevi! Erano le prove del promo lanciato a inizio puntata nel camerino. Ignoranti! Hanno scelto loro di girare 5/6 ca**o di scene. Quando si gira una scena, si guarda in camera audio, luci, eccetera. Per capire se rifarla o no. C’erano autori e registi. Vergognatevi, co***oni! Vivere di fakenews… che vita di m***a”.

Camerino rotto da Corona? Un’altra notizia falsa secondo Gabriele Parpiglia

E a chi gli ha chiesto se Fabrizio abbia veramente distrutto il camerino, Parpiglia ha risposto così: “Ogni ca***ta che leggete la prendete per buona. Boh, spero che almeno vi serva per rilassarvi, altrimenti è proprio vero: i nuovi manicomi sono i social!”. Sicuramente tra non molto sarà lo stesso Corona a chiarire ancora meglio quello che è successo al Grande Fratello Vip. Si parlerà per molto tempo del suo incontro con Silvia Provvedi e della sua litigata con Ilary Blasi!