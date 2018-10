GF Vip, Fabrizio Corona: camerino distrutto dopo la lite con Ilary?

Fabrizio Corona dopo lo scontro con Ilary Blasi: camper del GF Vip distrutto?

In queste ore non si sta facendo altro che continuare a parlare del durissimo scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. I due si sono resi protagonisti della speciale puntata del Grande Fratello Vip andata in onda Giovedì 25 Ottobre 2018. L’incontro tra l’ex re dei paparazzi e Silvia Provvedi era molto atteso, ma quello con la conduttrice lo era di più. Sono volati insulti, frecciatine e brutte parole, finendo per chiudere il tutto senza alcun chiarimento. Il pubblico a casa è rimasto senza parole, mentre quello presente in studio si è lasciato andare ad una vera e propria standing-ovation per la donna. E mentre sui social si continua a commentare questa spiacevole pagina della televisione italiana, sul portale web 361 Magazine è stata pubblicata una notizia a dir poco inaspettata.

Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona ha preso a pugni il camerino? Prime indiscrezioni

Secondo quanto viene riportato dal sito web lanciato da Alfonso Signorini, dopo la lite con la Blasi, Fabrizio pare abbia sfogato tutto il suo nervosismo e la rabbia contro il camper che gli era stato dato dagli autori del programma. Su 361 Magazine leggiamo infatti che Corona potrebbe aver preso a calci e pugni il camerino fornitogli da Mediaset. In ogni caso, su tale vicenda non abbiamo alcuna prova, così come non abbiamo smentite e/o conferme da parte del diretto interessato. Una cosa è certa, subito dopo l’incontro con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi e subito dopo la fine del furioso battibecco con Ilary, l’ex re dei paparazzi si è mostrato alquanto scosso attraverso alcune storie pubblicate sui social.

GF Vip, Fabrizio Corona e Ilary Blasi: chi dice la verità?

Al momento, Fabrizio pare convinto di voler fare luce su quanto accaduto 13 anni fa con la Blasi e suo marito Totti. Corona è certo della sua verità e pare pronto a tirare fuori tutte le prove che serviranno a dimostrare la realtà dei fatti. Intanto, sui social continuano le polemiche. I fan del Grande Fratello Vip si sono divisi e ognuno di loro ha preso la sua posizione.