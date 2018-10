Corona, sfogo post puntata: Ilary? “Avevamo un patto”, poi tira in ballo la d’Urso

Corona senza freni dopo il suo intervento al Gf Vip: la sua verità su Ilay Blasi e le parole su Barbara d’Urso che spiazzano i fan

Lo scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi ha fatto scalpore ieri al Gf Vip. La conduttrice, infatti, dopo aver rinfacciato a Fabrizio vecchie questioni, ha scatenato l’ira del suo ospite. Ribadito il suo pensiero, poi, Ilary ha chiuso il collegamento e spento il microfono a Fabrizio. E questo è stato il gesto che, più di tutti, non è piaciuto a Corona. Quest’ultimo, come dimostrano i video caricati sui social, è andato infatti su tutte le furie. “Scatenerò l’inferno” ha ribadito lui su Instagram. Nella notte, difatti, Fabrizio Corona è tornato a chiarire la sua posizione. Raccontando tutta la sua verità sull’ospitata al Gf Vip, però, ha ancora una volta attaccato Ilary Blasi. La moglie di Totti, per di più, è stata anche messa a confronto con Barbara d’Urso che, inaspettatamente, Fabrizio ha definito “Una signora conduttrice”.

Fabrizio Corona, sfogo post puntata: “Avevamo fatto un patto… Sono stato attaccato e censurato”

“Mi hanno cercato dalla prima puntata, tutti quanti, ho sempre detto di no” ha esordito dicendo Fabrizio Corona su Instagram parlando prima del confronto con Silvia Provvedi al Gf Vip. Perché alla fine è andato? “Ho deciso di andare solo dopo che ho visto Silvia piangere lacrime vere“. La questione su cui Corona ritorna, però, è la lite con Ilary Blasi. “Mi ero ripromesso di non dare peso ai miei litigi con Ilary e a tutto quello che ci siamo detti” ha specificato lui “Avevamo fatto un patto di rispetto tra le patti”. L’epilogo, tuttavia, è stato diverso.“Sono stato attaccato e censurato” ha detto l’ex fotografo. Fabrizio Corona, pur sottolineando di voler ragionare a mente fredda sul tipo di contromossa da fare, nel suo profilo non ha risparmiato critiche alla Blasi.

Fabrizio Corona spiazza i fan: “Purtroppo, mi dispiace dirlo, Barbara d’Urso è una signora conduttrice”

Rivolgendosi a quest’ultima, infatti, ha usato più volte il termine “Caciottara”, ringraziandola anche del fatto di essere arrivato ad un milione di follower dopo il suo intervento al Gf Vip. Questo traguardo, secondo Corona, vuol dire tanto oggi. Il motivo? “Oggi il potere in televisione non conta più” ha spiegato lui “Oggi il vero potere sono i social”. Per questo motivo, poi, lo stesso fa una precisa richiesta: “Vi invito a schiacciare il dito e di defolloware Ilary Blasi”. Quello che ha spiazzato i fan, tuttavia, è stato il paragone tra Ilary Blasi e Barbara d’Urso. “Purtroppo, mi dispiace dirlo, una grande signora della televisione in questo momento è Barbara d’Urso” ha specificato lui. “Non mi vergogno a dirlo” ha alla fine affermato Corona “Barbara d’Urso è una signora conduttrice no, la Blasi no. E la signora d’Urso non mi avrebbe mai spento i microfoni”.