Corona, dedica d’amore a Nina Moric e nuovo attacco a Fedez: “Sfigato”

Torna il sereno tra Fabrizio Corona e Nina Moric, come già si era percepito nei giorni scorsi. Oggi l’ex re dei paparazzi, oltre a lanciare un nuovo attacco a Fedez, si lascia andare a una dedica d’amore per la madre di suo figlio Carlos. Attraverso alcune Stories di Instagram, ci tiene a ringraziare, ma anche a chiedere scusa. Il suo messaggio non può di certo passare inosservato agli occhi della modella croata, che risponde subito con dolcezza.

Fabrizio ringrazia Nina, per avergli donato “la cosa più bella” della sua vita. Ovviamente, si riferisce al figlio Carlos. “E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo”, continua Corona in questa lunga dedica. Ogni cosa, a detta sua, starebbe tornando al proprio posto “come un puzzle”.

Ammette che bisogna avere la forza di perdonarsi l’un l’altro “tutto il male” che si sono fatti a vicenda. Per diverso tempo, infatti, Corona e Nina si sono attaccati duramente, utilizzando i social. Ora sembra essere finalmente tornato il sereno, sebbene il loro vissuto sia “pieno di dolore e difficoltà”. Ha comunque la certezza che continuando a rispettarsi il loro potrà essere “un bel domani”.

“Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore”, conclude così il suo messaggio Fabrizio. Condivide poi una serie di foto che li ritrae felici insieme a Carlos. “Uniti e felici”, afferma. E pubblicando un altro scatto che li vede tutti e tre insieme scrive “famiglia”. Non tarda ad arrivare il commento della Moric, che conferma la serenità ritrovata.

La modella fa notare che “il perdono non cambia il passato, ma di certo amplia il futuro”. Con un “ti voglio bene”, conclude la sua risposta. Intanto, a parlare di lei ci pensa anche Elena Morali, che invece le riserva qualche attacco!

Intanto, Corona torna a commentare la vita di Fedez. Come già fatto di recente sui social e nella sua ultima intervista su Chi, l’ex re dei paparazzi non riesce a trattenere il suo pensiero negativo nei confronti del marito di Chiara Ferragni.

Nelle ultime settimane, come molti altri personaggi, il rapper si sta concentrando sul tema legato alla raccolta di firme per l’Eutanasia Legale. Il Vaticano non è d’accordo con tutto questo e Fedez commenta: “Avete rotto il ca..o”.

Ed ecco che arriva l’attacco furibondo di Fabrizio, che non riesce a provare alcuna simpatia nei suoi confronti. Lo chiama “sfigato”, “fermo ai tempo del liceo dove per tutto ce la si prendeva con la chiesa perché era molto antagonista come cosa”.

Prosegue poi, dicendosi convinto del fatto che Fedez abbia “paura di tutto”. Proprio per questo, secondo Corona, il rapper se la starebbe ora prendendo con la chiesa. “Ma che rivoluzione è questa?”, si chiede Fabrizio, che potrebbe non ottenere alcuna risposta da parte del rapper.

“Attenzione Fedez che adesso arriva il Codacons, sei un rivoluzionario… ma vai a fan…o!”

Questo il nuovo (e forse non l’ultimo) attacco che l’ex re dei paparazzi riserva al marito della Ferragni. Non è lui l’unico a essere finito nel suo mirino nell’ultimo periodo. Infatti, Fabrizio ha avuto anche da ridire su Aurora Ramazzotti.