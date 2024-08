Convertini 1, cast GF 2, Conti ardito 7, Maria ‘Mida’ 8: pagellone tv

Va bene che quando si lavora per la stessa azienda ci si può dare una mano, ma come si suol dire, il troppo stroppia e se si esagera a volte si diventa ridicoli. Una premessa per spiegare cosa è successo ad Agorà (Rai Tre) negli ultimi due mesi: Beppe Convertini, conduttore di Unomattina in famiglia, è stato ospitato ben 4 volte nel talk per presentare il suo libro Il Paese azzurro: un viaggio alla scoperta delle coste della nostra Italia e del suo mare. La prima volta è spuntato in studio il 14 giugno, la seconda il 12 luglio, la terza il 9 agosto e la quarta il 19 agosto. Manco fosse Gabriel Garcia Marquez e manco avesse scritto una pietra miliare della letteratura. Anche meno, voto 1!

DavideMaggio.it ha reso noto il cast dei vip del prossimo Grande Fratello. Ecco i nomi: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Luca Calvani e Shaila Gatta. Inoltre ci saranno tre ex Non è la Rai che dovrebbero inizialmente partecipare come concorrente unico. Trattasi di Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Quasi tutti nomi finiti nel dimenticatoio da tempo oppure che di vip hanno ben poco, voto 3!

Divulgato il regolamento ufficiale del Festival di Sanremo 2025. Le 4 grandi novità di Conti sono le seguenti: meno big in gara (24 big in tutto); le Nuove Proposte, in tutto 4, battaglieranno in una competizione a parte; la serata delle Cover non darà punteggio per la vittoria del Festival; in finale sarà mantenuta la formula della rosa dei 5 finalisti, ma i voti non si azzereranno (con Amadeus, nell’ultimissimo televoto, i 5 che si contendevano la vittoria partivano tutti da zero). Che succede? I 5 che lotteranno fino alla fine vedranno i voti accumularsi a quelli ottenuti nelle serate precedenti. Conti poteva tentare la via facile, ossia riproporre lo stesso Festival di Amadeus. Invece, rischiando, cambia molto. Ardito, voto 7!

Coraggiosa anche Maria De Filippi che ha deciso di fare a meno di Raimondo Todaro ad Amici. Si mormora che al suo posto, come prof, dovrebbe arrivare una vecchia conoscenza del programma, vale a dire Adriano Bettinelli. “Queen Mary”, alla fine, chiama sempre all’ovile i suoi pupilli e non c’è una volta che sbagli. “Queen” Mida della tv, voto 8!

Forum, tra i giudici, ha arruolato Annamaria Bernardini De Pace. La divorzista più famosa d’Italia ha confermato che entrare nella squadra dello storico programma Mediaset. Colpaccio di Barbara Palombelli. All’idea e alla trattativa andata in porto, voto 8!