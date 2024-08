Forum, la nuova giudice è un volto noto: chi è la divorzista dei vip

Barbara Palombelli ha fatto il colpaccio e cala la carta vincente: da Settembre, alla squadra dei giudici di Forum si unirà anche un volto molto noto al pubblico televisivo. Si tratta di Annamaria Bernardini De Pace, avvocatessa, diventata famosa per essere la divorzista più scelta dai vip.

Forum sta tornando con dei nuovi episodi ed è pronto a battere di nuovo ogni record di Canale 5. Dal 1985, la trasmissione che porta l’aula di tribunale nelle case degli italiani, è uno dei programmi più amati dal pubblico. La formula vincente di Forum è sempre stata quella di rappresentare in modo più realistico possibile (non sempre ci sono riusciti, con casi surreali e sopra le righe) situazioni in cui molti italiani possono trovarsi coinvolti, dai divorzi turbolenti ai segreti di famiglia. Negli ultimi anni, Barbara Palombelli e i suoi giovani assistenti hanno preso a cuore molte tematiche sociali come le discriminazioni per orientamento sessuale e i diritti delle donne, coadiuvati dalla squadra di giudici e uditori che informano i telespettatori sulla situazione della legge italiana nei vari ambiti. Quest’anno arriva un nuovo giudice che promette di fare molto discutere, gli appassionati dei talk pomeridiani la riconosceranno benissimo.

Annamaria Bernardini De Pace approda a Forum tra le polemiche: chi è la divorzista dei vip

La new entry nel tribunale televisivo di Forum è Annamaria Bernardini De Pace. L’avvocatessa è celebre per essersi occupata di divorzi vip, tra cui quelli di Albano Carrisi e Romina Power e Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Per non dimenticare quello di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Al settimanale DiPiù, la Bernardini De Pace rivela di essere stata corteggiata per ben cinque anni da Barbara Palombelli e alla fine ha ceduto, in nome della lunga amicizia che le lega. L’avvocata aveva già fatto un’apparizione a Forum, durante uno speciale dedicato a cause tra genitori e figli, una prova che anticipava questo nuovo incarico. Ospite spesso e volentieri nei talk show pomeridiani, la Bernardini De Pace ha sempre fatto molto discutere per alcune sue uscite infelici, per questo il suo arrivo a Forum preoccupa gli spettatori.

L’avvocatessa si è spesso resa protagonista di polemiche che hanno infiammato il web per le sue visioni ben poco femministe e discriminatorie nei confronti delle donne. Il pubblico ha spesso contestato i suoi interventi nei salotti televisivi e ora si chiede come andranno le cose a Forum. La preoccupazione è quella che l’avvocatessa dia un cattivo esempio, in un tribunale televisivo seguitissimo soprattutto su temi attuali e delicati come quelli dei diritti delle donne. Ovviamente non sarà sola, con lei torneranno anche i giudici ormai storici a cui i telespettatori sono affezionati, Francesco Foti, Bartolo Antoniolli e Simona Napolitani.