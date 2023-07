Conduttori Mediaset: epurati, promossi, riconfermati. Scelte ufficiali

Dopo un telemercato infuocato, ecco che Mediaset ha presentato i palinsesti per la stagione 2023/2024. Tante novità, tante conferme e qualche addio rumoroso. Anzi rumorosissimo. Ma si proceda con ordine e a blocchi. Il colpo dell’ultimo minuto di Pier Silvio Berlusconi si chiama Bianca Berlinguer, scippata alla Rai.

Cosa condurrà Berlinguer, Nuzzi raddoppia su Rete Quattro con Verità Nascoste

“Dalla prossima stagione arriva su Rete 4 Bianca Berlinguer. Penso sia un’operazione importante che possa far crescere il peso dell’informazione della nostra rete. Ho conosciuto una persona con cui si è instaurato un rapporto vero, di fiducia. Vogliamo parlare in maniera trasversale e a tutto il pubblico e alla base di tutto c’è il programma e il prodotto”, l’annuncio euforico di Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti.

“Abbiamo trasformato Rete 4 in una rete di informazione. Abbiamo fatto un miracolo, ora entriamo nella fase due, apriamo lo spettro editoriale di Rete 4 a professionisti di peso. Guardando al panorama, ci siamo detti che il nostro ideale era la Berlinguer: ho rapporto diretto con lei. Conta il prodotto e la persona. Sono contento di questo arrivo. L’idea è che vada al martedì, spostando il buon Mario al mercoledì”, ha aggiunto il numero uno del Biscione. Con l’ex volto di Rai Tre arriva anche Mauro Corona.

Per la Berlinguer previsto anche l’impegno in access prime time a “Stasera Italia” in alternanza con Nicola Porro (nel weekend il talk sarà invece guidato da Augusto Minzolini). Da segnalare inoltre la conferma in blocco dei titoli della rete: “Quarta Repubblica” con Nicola Porro, “Fuori dal coro” con Mario Giordano, “Diritto e rovescio” con Paolo Del Debbio, “Zona Bianca” con Giuseppe Brindisi e “Quarto grado” con Gianluigi Nuzzi. Quest’ultimo raddoppierà, forse la domenica sera, con un nuovo programma intitolato “Verità nascoste”.

Checco Zalone su Canale Cinque e le serate evento

Altra novità sarà lo show “Amore+Iva”, vale a dire lo spettacolo teatrale di Checco Zalone. “Un grandissimo piacere e onore ospitare uno speciale che nasce dallo spettacolo di Checco Zalone. Andrà in onda in esclusiva tra metà ottobre e metà novembre, è un colpo di luce”, ha detto Pier Silvio.

Sempre in prime time sulla rete ammiraglia ecco le serate evento per Elisa, Orietta Berti, Max Pezzali e Il Volo. Per il trio dei tenori lo show andato in onda quest’anno farà il bis con una puntata in più, oltre al concerto di Natale.

Si è parlato anche di Karaoke in una versione ‘luxury’ dall’Arena di Verona ma – come ha detto Berlusconi- “si parla di luglio 2024 che ben potrebbe slittare alla stagione successiva 2024/2025″. Insomma, progetto in alto mare questo.

Maria De Filippi confermata su tutti i fronti e spunta Temptation Winter

Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te e Tu si que vales confermati. A ciò si aggiunge il progetto di Temptation Winter. Il programma è stato annunciato ma non è detto che vedrà la luce. Se ne saprà qualcosa in più prossimamente. Se lo si produrrà, lo farà la Fascino di Maria De Filippi e sarà lei a individuare il conduttore (Bisciglia?).

Capitolo Belen Rodriguez: il suo addio a TSQV è certezza. “Non c’è più e non verrà sostituita”, ha tagliato corto Berlusconi che ha poi confermato l’entrata in giuria di Luciana Littizzetto: “Arriva Luciana, è una scelta di Maria e siamo contenti. Ha una verve molto forte, il suo arrivo rafforza un programma già forte“. Sempre a proposito di Belen, è anche fuori ufficialmente da Le Iene: Veronica Gentili al suo posto.

Gerry Scotti ultrà presente: condurrà anche la Ruota della Fortuna

Gerry Scotti timonerà ben quattro show. Sarà alla guida di una versione 2.0 di “Io Canto-Generation”, in onda probabilmente la domenica sera su Canale 5. Dunquerieccolo a “Caduta Libera”, con speciali anche in prime time”, e a “Lo Show dei Record”. “Nell’arco della stagione faremo una nuova edizione de ‘La Ruota della fortuna’ in preserale, è un bellissimo ritorno”, l’annuncio della dirigenza Mediaset. Gerry dovrà letteralmente farsi in quattro.

Ciao Darwin e Zelig sdoppiati

Su Canale Cinque, come già annunciato, torna “Ciao Darwin” con Paolo Bonolis. La novità è che andrà in onda sia in autunno che in primavera. Significa che il programma sarà ‘sdoppiato’. Lo stesso vale per “Zelig“.

GF, Michelle Impossible, Felicissima Sera e Isola dei Famosi

In palinsesto su Canale Cinque confermati anche “Michelle Impossible” e “Felicissima Sera” con Pio e Amedeo. Il “Grande Fratello” tornerà alle origini con una versione Nip e Vip. Berlusconi ha pure ripreso gli autori del reality per come sono andate le cose nlla scorsa stagione.

L’Isola dei Famosi? Confermata ma con riserva. “Forse potrebbe slittare quest’anno”, ha dichiarato Berlusconi. Se però si farà, sarà confermata Ilary Blasi. La decisione se produrla o meno sarà presa più avanti. Se per caso non si dovesse fare, l’ex moglie di Totti non avrebbe programmi da timonare. Dunque al momento si è innanzi a una ‘semi epurazione‘.

Italia Uno: tra le novità Papi e forse La Talpa

Si arriva a La Talpa. Per il terzo anno Mediaset ha annunciato che c’è l’intenzione di fare il reality. Nelle due precedenti stagioni il progetto si è arenato. Sarà la volta buona quest’anno? Chissà. Comunque vada, non sarà affidato alla Fascino di Maria De Filippi come si pensava. “Maria ci ha lavorato ma la quantità di impegni e progetti con Fascino ci ha fatto scegliere di tornare a una Talpa più classica”.

Il programma sarà prodotto internamente, sarà trasmesso da Italia Uno e avrà uno studio, con la conduzione ancora da definire, sempre che venga messo davvero in cantiere. Il palinsesto dei Itaia Uno si arricchirà con “Le Iene” (anche nella versione Inside), “Freedom”, “Italia 1 On Stage” (con Mago Forest, Roberto Lipari e Max Angioni).

Sulla seconda rete Mediaset ampio spazio a Enrico Papi che condurrà “La Pupa e il Secchione”, in autunno un nuovo show musicale e in primavera un titolo da definire

Barbara d’Urso, finisce a pesci in faccia con Pier Silvio: al suo posto Myrta Merlino

Come arcinoto, Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5, al suo posto ufficializzata Myrta Merlino. Tra Mediaset e la conduttrice campana è finita a pesci in faccia. Nelle scorse ore la d’Urso ha rilasciato un’intervista durissima a Repubblica, spiegando che è stata fatta fuori in “modo inaccettabile”.