Svelati i palinsesti Mediaset: sgridata al GF Vip e cosa farà la Blasi

I tanto attesi palinsesti Mediaset 2023/2024 sono stati presentati. Pier Silvio Berlusconi e la dirigenza del Biscione hanno svelato le carte della prossima stagione televisiva. Per quel che riguarda due programmi di punta di Canale Cinque, vale a dire L’Isola dei Famosi e Il Grande Fratello Vip, è stata fatta chiarezza. Anzi, quasi chiarezza, visto che il reality dei naufraghi è appeso a un filo. Ma si proceda con ordine.

Grande Fratello torna alle origini, Berlusconi riprende il gruppo di lavoro

Alfonso Signorini tornerà al timone dello show più spiato d’Italia. Confermata la presenza di Vip e Nip. Per questo Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato che che il programma cambierà leggermente titolo e sarà chiamato soltanto “Grande Fratello”. Si torna quindi alle origini. Il numero uno di Mediaset ha pure ripreso sonoramente il team di lavoro dello scorso anno che ha lavorato alla trasmissione per la piega super trash imboccata a un certo punto. Inoltre ha fatto mea culpa, spiegando che l’editore, cioè Mediaset e quindi pure se stesso, avrebbe dovuto vigilare meglio e intervenire prima.

“Penso che i reality – ha dichiarato Pier Silvio – siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a anche fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra”.

Dunque più che confermate le indiscrezioni che volevano Pier Silvio infervorato per come è stato gestito il reality la scorsa edizione. Per quel che riguarda le opinioniste della prossima stagione, Berlusconi ha detto che devono ancora essere scelte (le indiscrezioni parlano di un possibile arrivo di Katia Ricciarelli e Paola Barale).

Isola dei Famosi e Ilary Blasi: rebus e possibile slittamento

Capitolo Isola dei Famosi: il reality è confermato anche per la prossima stagione ma con riserva. Cosa vuol dire? Per farla breve non è certo che il programma si farà. Ilary Blasi? “Siamo soddisfatti dell’ultima Isola dei Famosi e della conduzione di Ilary. Ho letto molte cose, ci sarà ma potrebbe essere che l’Isola slitti di una stagione“, ha spiegato Berlusconi.

Parole che vanno parafrasate in questo senso: al momento lo show è stato inserito in palinsesto e se dovesse tornare in onda è probabile che sia affidato nuovamente all’ex di Totti. Ma non è detto che ritorni. Il fatto che Berlusconi abbia sottolineato che il programma potrebbe slittare non è un dettaglio da poco; Mediaset valuterà strada facendo e non esclude che se dovesse esserci un’idea nuova convincente L’Isola potrebbe saltare. E con lei pure la Blasi. Si naviga a vista, per ora.

Da segnalare inoltre che nel corso della conferenza relativa alla presentazione dei palinsesti, Pier Silvio ha anche spiegato perché Barbara d’Urso è stata defenestrata da Pomeriggio Cinque. Inoltre il numero uno di Mediaset ha liquidato in fretta l’uscita di Belen da Le Iene e Tu Si Que Vales.