Concorrenti Serale Amici 2019, profili Instagram bloccati: il motivo

Allievi Amici 18, profili fuori uso: non potranno usare Instagram fino alla fine del Serale

Non riuscite più a vedere le stories dei vostri idoli? Tutti i profili Instagram dei concorrenti di Amici 18 sono stati bloccati. In vista del Serale, nessuno potrà utilizzare i social network per aggiornare i propri fan. Diventa tutto top-secret. Scopriremo le novità che li riguardano attraverso il pomeridiano, l’appuntamento del sabato e le puntate del Serale di Amici 2019. Verranno presto divisi nella casette: spetta ai direttori artistici formare le squadre. Il primo coach è stato già svelato, adesso bisogna sapere chi è il secondo. Un nome davvero importante? Dopo la bomba-Ricky Martin, ci aspettiamo un altro nome che ci faccia saltare dalla sedia!

Amici 2019, concorrenti del Serale ed eliminati: la verità su Alessandro Casillo dopo la sua misteriosa assenza

Tish ha salutato tutti i follower prima di lasciare Instagram, ma anche un altro profilo virtuale non viene aggiornato da diverse ore: quello di Alessandro Casillo. Che fine ha fatto davvero? Abbiamo degli aggiornamenti su questo cantante. Non vedremo più insieme nelle stories Jefeo e Ludovica: i fan si erano affezionati a questi due cantanti e sperano con tutto il cuore che non vengano separati, soprattutto dopo l’ultimo gesto che ha confermato tutto! Potrebbero però anche capitare nella stessa squadra e, una volta nella casetta, non potranno più nascondersi. Chissà quale sorte toccherà invece ad Alberto e Tish…

Miguel al Serale di Amici 18? Poche speranze per il pupillo di Timor Sterffens

Tra gli allievi di Amici 2019 che non potremmo vedere al Serale c’è Miguel Chavez: ha ricevuto una bruttissima notizia! Cosa succederà la prossima settimana? Le due squadre dovranno prendere forma, considerato che il 30 marzo verrà trasmessa la prima puntata del Serale di Amici 18. Un’emozione grandissima per tutti i ragazzi, che realizzeranno presto un’altra parte del loro sogno.