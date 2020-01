Concorrenti Grande Fratello Vip 2020: Fernanda Lessa nel cast

Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa concorrente della quarta edizione: le ultime anticipazioni

Ci sarà anche Fernanda Lessa tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Manca poco ormai alla prima puntata della quarta edizione Vip del reality show e al momento i concorrenti stanno convincendo il pubblico. Alfonso Signorini ha costruito un bel cast, sulla carta almeno: dovremo aspettare le prime settimane prima di dire se funziona realmente o meno. Per ora tutti i nomi hanno suscitato entusiasmo, partendo proprio dal primo annunciato ovvero Pago. Reduce da Temptation Island Vip, il cantante ha conquistato il pubblico di Canale 5 per il suo modo di essere e di comportarsi, per cui al Gf Vip 4 toccherà confermare questa prima impressione data. Il pubblico del Gf Vip comunque non perdona: basta un minimo errore per rischiare l’eliminazione, in caso di nomination.

Gf Vip, Fernanda Lessa concorrente: entrerà nella Casa più spiata d’Italia

Con questo dovrà fare i conti anche Fernanda Lessa: al Gf Vip 4 sarà una delle concorrenti con una storia importante da raccontare. Classe 1977, Fernanda è nata a Rio de Janeiro e ha iniziato a lavorare da molto giovane, arrivando al successo in Italia nel 2006 partecipando all’Isola dei famosi. Ha due figlie, nate dalla relazione con Boosta dei Subsonica, ma in passato è stata legata anche a Christian Vieri. Oggi Fernanda Lessa è sposata con un imprenditore e vive a Torino, ma un anno fa è stata protagonista di una intervista a Verissimo in cui ha confessato i suoi problemi di dipendenze. Tutto è passato, ma siamo certi che avrà molto da dire nella Casa del Grande Fratello Vip 2020.

Fernanda Lessa concorrente del Grande Fratello Vip 2020: tutti i nomi ufficiali

Davide Maggio ha annunciato la presenza della modella brasiliana nella Casa più spiata d’Italia, così il cast si va via via definendo sempre più. Sono tanti ormai i nomi ufficiali: Rita Rusic, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia sono stati i primi confermati. Più di recente abbiamo appreso invece della presenza di Paola Di Benedetto tra i concorrenti, mentre ieri è stata la volta di Licia Nunez, attrice de Le tre rose di Eva. Sempre in questi giorni è stato confermato anche Aristide Malnati.