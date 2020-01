Licia Nunez al Grande Fratello Vip 2020, Signorini pesca dalle Tre rose di Eva

Grande Fratello Vip 2020, tra i concorrenti anche Licia Nunez

Al Grande Fratello Vip 2020 ci sarà anche lei, la controversa Elena Monforte della fiction Le Tre Rose di Eva: parliamo di Licia Nunez, da poche ore confermata ufficialmente come concorrente della quarta edizione del Gf Vip. Debutto previsto l’8 gennaio 2020, il reality show si arricchisce di una personalità forte, un personaggio conosciuto – come tutti quelli scelti finora – e di una donna che potrebbe rivelarsi una vera protagonista dello show con le sue scelte e la sua vita privata. Bravo Alfonso Signorini insomma ancora una volta.

Licia Nunez al Gf Vip 4 dalle Tre Rose di Eva

Per chi non la conoscesse, Licia Nunez, nome d’arte di Lucia Del Curatolo, ha cominciato a lavorare all’età di 17 anni come fotomodella e si è fatta notare in varie fiction di successo: pensate al ruolo di Nicoletta in Incantesimo oppure a L’ultimo rigore e a Vivere, dove ha interpretato Barbara nell’ultima stagione. Non possiamo non citare di nuovo ovviamente il ruolo di Elena Monforte nella fiction Le tre rose di Eva, dove ha recitato fino alla fine della messa in onda. Diversi anche i programmi che ha condotto: Eurogol, Notti mondiali e Vivere da campioni. Nella sua carriera c’è all’attivo anche un reality show, Ballando con le stelle, dove ha ballato con Dima Pakhomov.

Licia Nunez e Imma Battaglia, l’amore prima di Eva Grimaldi

E se vi state chiedendo se si tratti proprio della Licia Nunez che tempo fa dichiarò amore infinito per Imma Battaglia non possiamo che dirvi che sì: avete ragione e ricordate bene perché in un’intervista di Vanity Fair del 2012 la Nunez disse apertamente che “Il mio cuore appartiene a Imma Battaglia”. Le due, conosciutesi a Parigi e oggi non più insieme, con la Battaglia che sta con Eva Grimaldi, erano davvero innamorate. Siamo proprio curiosi di scoprire, e sicuramente sarà così, com’è cambiata la sua vita da allora.