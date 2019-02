Silvia Toffanin incontrollabile a Verissimo: fiume di lacrime per Fernanda Lessa

Fernanda Lessa a Verissimo: Silvia Toffanin piange durante l’intervista

Impossibile restare impassibili davanti alla storia di Fernanda Lessa. Ne sa qualcosa Silvia Toffanin che durante l’intervista a Verissimo con la modella brasiliana è scoppiata a piangere. La conduttrice – mamma di due bambini avuti da Pier Silvio Berlusconi – si è immedesimata nel racconto della sua ospite e non ha potuto fare a meno di emozionarsi. Ma cosa è successo a Fernanda? La Lessa ha perso un figlio neonato a causa di un problema cardiaco. “All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mio figlio aveva una malformazione cardiaca e che avrebbe dovuto subire ogni due mesi trapianti di cuore. Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è morto. È stato devastante. Non potrò mai dimenticare l’odore dei suoi capelli. Oggi è il mio angioletto”, ha ricordato la 41enne.

Fernanda Lessa a Verissimo: il figlio morto tre mesi dopo il parto

“Dopo il parto il bambino, che si chiamava Joaquin, è stato in terapia intensiva. Potevo vederlo solo due minuti al giorno ma la gente mi criticava, mi diceva che dovevo stare in ospedale. Dopo la scomparsa del piccolo ho continuato a drogarmi e a bere”, ha aggiunto Fernanda Lessa a Verissimo. Proprio l’alcol e la droga sono state un grosso problema per l’ex indossatrice, oggi affermata deejay. “La droga mi ha fatto andare avanti, ma sono entrata in un tunnel: non volevo pensare a nulla e così mi drogavo e bevevo per dimenticare tutto”, ha ammesso Fernanda.

Oggi Fernanda Lessa non è più dipendente da alcol e droga

Per il suo bene ma anche per quello delle due figlie avute dall’ex Davide Di Leo – in arte Boosta -e per il marito Luca sposato nel 2017, Fernanda Lessa ha chiuso con la droga e con l’alcol. “Oggi non bevo più nemmeno la birra”, ha assicurato a Verissimo.