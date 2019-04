Concorrenti Amici eliminati attaccati dalla Bertè: “Intrusi”, Jefeo risponde!

Concorrenti eliminati ad Amici, le parole di Loredana Bertè

Loredana Bertè è convinta che stiano andando avanti solo i concorrenti del Serale di Amici 2019 più bravi. Tra questi, però, manca Ludovica Caniglia che, per il giudice, è un vero e proprio portento. Avrebbe dovuto continuare il suo percorso nel talent show di Canale 5. Non è successo. Ludovica – a suo dire – sarebbe uscita prima del previsto; prima di assistere all’eliminazione di altri allievi (Jefeo, Alvis e Mameli in ordine). Ludovica ha comunque fra le mani un contratto discografico ed è molto felice per la sua relazione col trapper. Loredana, però, ha lanciato un’altra frecciatina agli allievi eliminati di Amici 18 e, questa volta, Jefeo è intervenuto su Instagram, mandando in visibilio tutti i suoi fan!

Loredana Bertè contro Jefeo (e non solo): il giudice ha ragione?

Nel comunicato di Loredana Bertè (assisteremo presto a nuove modifiche del regolamento) sono stati tirati in causa anche gli eliminati di Amici di Maria De Filippi: “Facciamo un bel bilancio. Da quando ho iniziato la mia crociata contro l’ipocrisia e in difesa del talento, abbiamo cominciato a ragionare. Prima uno e poi l’altro, sono usciti gli ‘intrusi’. Sì, perché quest’annata di Amici è davvero piena piena di talenti e proprio per questo bisogna saper far risaltare i talenti e mettere in discussione gli ‘intrusi'”. Molto presto potrebbe avvenire un’eliminazione a sorpresa: solo una fra Tish e Giordana potrà accedere alla finale!

La risposta di Jefeo a Loredana Bertè su Instagram

Jefeo ha risposto al comunicato di Loredana Bertè pubblicando su Instagram un omino con la mano sulla fronte; un omino con un significato preciso: “Non se ne può più!”. Nonostante sia stato eliminato, il giudice continua a far riferimento a lui e ad altri concorrenti che non ha mai ritenuto davvero talentuosi: “Mi sembra si siano cominciate a vedere le differenze importanti: il talento straordinario e quello… ordinario”. Adesso ha anche preso un’altra decisione importante: non parlerà più di Vincenzo Di Primo.