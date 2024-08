Colombari: post toccante sul figlio, colleghi solidali, commenti chiusi

Nell’ultimo periodo ne abbiamo lette parecchie su Achille Costacurta. Il figlio di Martina Colombari non è mai stato un ragazzo modello, ma con i fatti accaduti negli scorsi mesi la situazione è chiaramente degenerata. Quando il giovane in occasione del compleanno di sua madre l’aveva insultata su Instagram, l’ex Miss Italia aveva scelto di abbandonare i social per un po’. Ora ha deciso di tornare, e lo ha fatto con un post chiaramente dedicato ad Achille.

Pur se non possiamo sapere cosa stia passando la famiglia di Martina Colombari da un mese a questa parte, di sicuro la serenità non aleggia tra le mura di casa. Soprattutto da quando quello che doveva essere un giorno felice per la presentatrice – il suo compleanno – si è trasformato in un incubo.

Era il 13 luglio quando Achille, unico figlio dell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore Billy Costacurta, ha perso totalmente il controllo sui social, pubblicando foto di stupefacenti e insultando la madre. Da allora nessun membro della famiglia si era pronunciato sull’accaduto, scegliendo di chiudersi nel dolore.

Poi addirittura, negli scorsi giorni si era parlato di un’estate sregolata per il ragazzo, segno che le cose stentano ancora a migliorare. Nonostante questo, oggi Martina ha deciso di pronunciarsi per la prima volta sull’argomento.

La Colombari, poche ore fa, è tornata sui social rompendo il silenzio. La presentatrice ha pubblicato una splendida foto di se stessa, accompagnata da una descrizione toccante. Pur non digitando mai il nome di suo figlio, è chiaro che le sue parole fanno riferimento proprio agli ultimi fatti che hanno coinvolto la sua famiglia.

La pazienza non è l’abilità di aspettare, ma è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità.

Parla di pazienza e di serenità Martina, due sentimenti che da mesi vengono messi a dura prova da Achille. La Colombari sembra comunque speranzosa, attendendo che qualcosa possa cambiare in meglio.

Nel frattempo, le parole pubblicate risultano molto toccanti, tanto da scatenare un’ondata d’affetto da parte di colleghi e fan. Sono numerosi coloro che, sotto il post, mostrano vicinanza e solidarietà. Tra questi Laura Chiatti e Natasha Stefanenko (che l’ha sostituita a lavoro), che hanno commentato con dei cuori.

Evidentemente però, c’è anche la possibilità che qualcuno attacchi Martina. Proprio per questo la Colombari ha scelto di limitare i commenti a chi segue. In questo modo, non solo evita che gli haters invadano il suo profilo, ma – probabilmente – non corre neanche il rischio di ricevere altri insulti indesiderati da parte del figlio, che potrebbe creare un account ad hoc per farlo.