Colombari: il figlio è fuori controllo? Ecco come passerebbe l’estate

Non c’è pace per Martina Colombari e Alessandro Costacurta. Il loro unico figlio Achille continua a seminare caos e a mettersi nei guai. Già da tempo erano state rese note alcune dinamiche criminali in cui il giovane era stato coinvolto, poi ultimamente, la situazione era peggiorata. Dopo la sparizione dai social e gli insulti alla madre, ora spunta un rumor che lo vedrebbe fuori controllo durante queste vacanze estive.

Non era basato pubblicare le foto di stupefacenti e i commenti poco gradevoli sotto i post di sua madre, sembra che Achille Costacurta non riesca a stare lontano dai guai. A seguito dell’ultimo scandalo che lo ha coinvolto, il giovane è sparito dai social e – da giorni – non si avevano più sue notizie.

Certo, di sicuro i genitori non hanno preso bene l’ennesima bravata del loro unico figlio che – dopo la parentesi “serena” della partecipazione a Pechino Express – ha continuato ad avere problemi con la legge.

Quando a inizio mese aveva pubblicato gli scatti in aeroporto in cui sembrava trasportare droghe in aereo, Achille ha addirittura messo in una posizione scomoda sua madre a lavoro, che ha dovuto rinunciare alla conduzione di Bandiere sotto le Stelle.

Ora, nonostante tutto, Achille si gode l’estate, anche se in un modo molto particolare e a dir poco scandaloso. Lo precisiamo, l’indiscrezione di cui vi stiamo per raccontare non ha ancora trovato un riscontro certo. Se si rivelasse vera però, non sarebbe altro che un ulteriore duro colpo da incassare per i genitori Martina Colombari e Billy Costacurta.

A lanciare il rumor è Alessandro Rosica. Poco fa infatti, spinto dai suoi followers, è tornato a parlare proprio di Achille. L’investigatore social ha rivelato che, a quanto pare, il giovane starebbe passando le vacanze tra Milano e la Sardegna. Questa però, non è la parte sconvolgente dell’indiscrezione.

La cosa più grave invece è che Rosica ha spiegato che, in compagnia di alcuni amici, Achille Costacurta avrebbe confessato di star cercando di mettere incinta tutte le ragazze con cui passa la notte. Questa la storia pubblicata dall’investigatore social:

Le accuse mosse con tale rumor, se si rivelassero vere, sarebbero sconvolgenti e soprattutto gravissime. Sicuramente, dato il “curriculum” del ragazzo, lo scenario appare drammaticamente verosimile. Achille sembra essere fuori controllo.

A questo punto non ci resta che sperare che, come scrive anche Rosica, il giovane comprenda presto che dovrebbe sottoporsi ad una terapia per non continuare ad essere un pericolo per se stesso e per gli altri.