Grossi guai per Colombari: il figlio preoccupa. Il caso spiegato bene

Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari e dell’ex calciatore Billy Costacurta, ha sempre avuto un carattere inquieto. La mamma in queste ore sta subendo una pioggia di critiche sui propri social. Tutti gli utenti si stanno scatenando in giudizi graffianti circa il figlio che ultimamente sembra averne combinata un’altra. Infatti ha pubblicato delle foto equivoche taggando anche la mamma e subito dopo ha commentato le foto della Colombari criticandola in maniera molto forte. Poi, cosa ancora più assurda, il profilo Instagram è sparito.

In molti pensano possa essere stato “hackerato” il profilo ma c’è chi invece sostiene possa essere tutta opera di Achille Costacurta. Il giovane ha postato alcune foto in cui sembra trasportare delle sostanze stupefacenti in aeroporto. Come se questo non fosse già abbastanza, ha taggato la Colombari sostenendo che nessuno avrebbe mai controllato le valigie di lei. Sottintendendo quindi che la mamma lo stesse aiutando anche se in maniera involontaria. Ma la questione non termina qui. Infatti dopo il giovane Costacurta ha deciso anche di commentare le foto in costume della mamma. I commenti decisamente sgradevoli la invitano a coprirsi e a fare “la mamma”. Dopodiché il profilo social di Achille è sparito.

Martina Colombari riceve una pioggia di critiche ma rimane in silenzio

Chiaramente al web non sono passate inosservate le foto del figlio della Colombari. Né tantomeno i commenti che lui ha riservato alla bella mamma. In tutto ciò, però, sia la Colombari che Billy Costacurta restano in silenzio. La bacheca Instagram di Martina Colombari è diventata però deposito di mille consigli e suggerimenti non richiesti. “Dovreste fare una bella terapia di famiglia” scrive un utente. “Spero che tuo figlio venga aiutato” aggiunge un altro. E poi ancora:” Ennesima dimostrazione che troppi soldi rovinano i figli…”. Ma se ci soffermiamo a leggere che ne sono centinaia. Tutti ovviamente riguardanti il figlio, ritenuto problematico.

Che Achille Costacurta e la mamma avessero un rapporto complicato ce ne eravamo accorti anche quando parteciparono a Pechino Express. Lui era spesso nervoso e tendeva ad arrabbiarsi facilmente con la mamma. Poi, intervistata da Diletta Leotta, la Colombari aveva raccontato le difficoltà avute nel gestire il carattere irrequieto del figlio e che probabilmente fosse troppo “viziato”. Siamo in attesa di capire se Achille abbia voluto compiere l’ennesimo scherzo di cattivo gusto nei confronti della mamma. E in tutto ciò aspettiamo di vedere se anche il papà, Billy Costacurta, avrà qualcosa da dire.