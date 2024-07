Colombari fatta fuori per colpa del figlio. Ecco cosa è successo

Martina Colombari doveva presenziare alla serata di apertura dell’evento “Bandiere sotto le stelle 2024”. Il manifesto uscito poche ore fa invece riporta la presenza, come madrina, di Natasha Stefanenko. Questo conferma il momento delicato che la Colombari sta sicuramente vivendo. Le difficoltà son legate al figlio Achille Costacurta che recentemente ha postato delle foto decisamente ambigue sui suoi social. Foto che poi sono sparite assieme all’intero profilo. Così come sono spariti i commenti che Achille aveva lasciato sotto le foto in costume della mamma. Commenti forti che celavano un astio marcato da parte del figlio nei confronti di mamma Martina.

Se all’inizio qualcuno ha pensato che potesse essere stato hackerato il profilo di Achille Costacurta questa assenza della Colombari ci conferma che qualcosa non va. Sia lei che il marito, Billy Costacurta, non si sono espressi in merito. La bacheca dell’ex Miss Italia è una lista infinita di commenti sgradevoli volti a rimarcare il suo non essere una brava madre. A onore del vero la Colombari ha sempre raccontato con onestà i problemi avuti con il figlio. Ha parlato di un carattere irrequieto difficile da gestire. Addirittura Achille è stato espulso da scuola per comportamenti poco adeguati.

Achille Costacurta nei guai? La colpa non è sempre dei genitori

Da quando Achille Costacurta ha mostrato foto compromettenti all’aeroporto e scritto parole vergognose nei confronti della madre tutti si sono accaniti con la Colombari. E qui va specificato che la colpa, per il popolo mediatico, è sempre della madre. Infatti mentre l’ex Miss Italia subisce la vergogna e si prende la colpa, papà Costacurta sembra uscirne indenne. Come se il compito di seguire un figlio sia solo della mamma. Ma su questo argomento potremmo parlarne per ore per cui lasciamo perdere qui. Tornando alla bacheca della Colombari gli ultimi commenti riportano quanto segue: “Non hai neanche una foto con tuo figlio, ecco perché!”. E poi: “Meno social.. oca..ormai sei vecchia..“. E poi altri ancora che evitiamo di riportare.

Non sappiamo se Martina Colombari abbia deciso di sua sponte di non partecipare come madrina all’evento di “Bandiere sotto le stelle”. Certamente il rischio di un assalto da parte di giornalisti e presunti tali l’avrà fatta ragionare molto. Lo scopo sarebbe stato quello di estorcere qualche parola sul figlio. Lei non avrebbe potuto svolgere con serenità il suo lavoro e avrà quindi optato per restarsene in disparte. In tutto ciò va detto anche che molti fan della Colombari le hanno scritto parole di supporto. La rincuorano raccontando episodi personali e ricordandole di essere una brava madre. Chissà se Martina starà leggendo quei pensieri a lei rivolti? Noi speriamo di sì e speriamo che presto lei e la sua famiglia possano ritrovare la serenità.