Coach Amici 18, Vittorio Grigolo si svela dopo l’annuncio di Maria: il messaggio

Amici 18 coach: grande sfida tra Vittorio Grigolo e Ricky Martin

I coach di Amici 18 sono finalmente ufficiali, o meglio sono stati ufficializzati in televisione, visto che finora tutti sapevano chi fossero ma Maria De Filippi non aveva parlato di entrambi su Canale 5. Il primo è Ricky Martin, che sicuramente scriverà della sua partecipazione al talent show della De Filippi nelle prossime ore; il secondo invece è Vittorio Grigolo che ha scritto un post sulla sua collaborazione con Amici non appena Maria lo ha annunciato assieme a Giuliano Peparini. Il post di Grigolo rimarca cose in parte dette dalla De Filippi ed emerse nel filmato di presentazione mandato in onda: il tenore è riuscito ad arrivare dov’è ora non solo col talento ma anche con il sacrificio perché in Italia sembrava non ci fosse posto per lui.

Le parole di Maria De Filippi su Grigolo, talento italiano all’estero

“Quando io contattai Giuliano un anno fa – così Maria ha iniziato a parlare di Giuliano per poi collegarsi a Grigolo – vedevo che aveva fatto un sacco di cose. Io personalmente conoscevo Veronica ma non sapevo dell’esistenza di Giuliano”. Dopo la battutina di Veronica passata tutt’altro che inosservata Maria ha raccontato che Giuliano non si sentiva valorizzato in Italia: “Quando gli ho chiesto ‘Perché sei andato all’estero?’ mi ha detto che qui in Italia non riuscivo a fare quello che potevo fare. Adesso lo conoscono tutti. Questo direttore artistico – così Maria ha introdotto il tenore – in Italia ci sta poco. Lui ha debuttato che aveva tredici anni, ed era il ‘figlioccio’ di un grandissimo [Luciano Pavarotti, ndr]”. Tutti i ragazzi sono rimasti spiazzati dall’annuncio, soprattutto Alberto Urso, e potete senz’altro immaginare perché.

Il tenore scrive su Instagram dopo l’annuncio su Canale 5: il coach di Amici impaziente

Grigolo intanto ha scritto un post lungo ma da non perdere su Instagram: “Sono stati giorni di attesa e tante emozioni. Felicità, impazienza ma anche risate davanti ai commenti dei ragazzi che si chiedevano chi sarebbero stati i direttori artistici in questa nuova avventura. Eccomi a bordo, pronto a partire, sicuro che sarà un viaggio incredibile. Vorrei ringraziare di cuore la geniale Maria De Filippi, che ha creduto in me come rappresentante dell’Opera e ha creduto nell’Opera come frontiera musicale a volte dimenticata, o forse non ancora bene esplorata.

La storia dell’Opera è la nostra storia: un canto che tutti ci portiamo dentro, che racconta di noi, dei nostri successi e delle nostre paure. Delle nostre sfide e del coraggio di affrontarle. Ci vediamo sabato prossimo al serale di @amiciufficiale #Amici18!”.

Le ultime anticipazioni sul Serale di Amici 18

Intanto sono emersi nuovi dettagli sul meccanismo del Serale e siamo contentissimi della proposta di Timor Steffens a Miguel Chavez dopo l’eliminazione: è stata insomma una puntata ricca di emozioni e di colpi di scena che ci fa prospettare una fase finale altrettanto coinvolgente. I due coach in effetti sembrano sapere il fatto loro e intenzionati a dare il massimo per vincere. Vi ricordiamo infine le due squadre: la Bianca è formata da Mameli, Ludovica, Alvis, Rafael e Giordana mentre la Blu è composta da Vincenzo, Jefeo, Valentina, Mowgli, Tish e Alberto. Pronti per il 30 marzo?