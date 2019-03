Amici 18, la proposta di Timor (in lacrime) per Miguel dopo l’eliminazione

Serale Amici 18, Miguel Chavez escluso dalla fase finale

Il momento che tutti aspettavamo è arrivato e l’eliminazione di Miguel Chavez da Amici 18, o meglio il mancato accesso al Serale, è andata in onda. Fino a qualche puntata fa nessuno si sarebbe aspettato che la commissione avrebbe lasciato fuori un ballerino-modello ma da qualche puntata anche lui aveva iniziato a capire che le cose sarebbero andate proprio così. Un vero peccato che per fortuna Maria De Filippi ha evitato di trasformare in un momento da dimenticare: la conduttrice infatti ha proposto sia a Miguel sia a Federico Milan e Federica Marinari di ripresentarsi l’anno prossimo. Cosa c’entra Timor Steffens in tutto questo? Ve lo diciamo subito.

I ringraziamenti di Miguel e la borsa di studio di Banca 5

“La cosa che tengo a dire – queste le parole di un Miguel visibilmente emozionato dopo aver visto Alvis trionfare all’esame di sbarramento – è di inseguire i vostri sogni. Io ne ho realizzato uno stando qua, e questo è il primo step importante della mia vita. Ringrazio davvero Timor e tutti i professori. Parlo con Timor perché è stata la persona con cui ho avuto più contatto: spero che ci incontreremo in futuro, che tu sia fiero perché nei miei confronti hai fatto un lavorone”. Dopo aver salutato Federico e Federica, che a quanto pare si ripresenteranno in trasmissione, l’amministratore delegato di Banca 5, Silvio Fraternale, ha consegnato un premio (del valore di 20mila euro) a Miguel sottolineando quello che tutti i professori sinora hanno detto del ballerino: “Vogliamo premiare un allievo che ha dimostrato tenacia, coraggio, dedizione impegno, ascolto e disponibilità”.

Timor Steffens in lacrime: “Voglio che torni e posso aiutarti io”

Anche Maria era visibilmente emozionata e ha sottolineato che stavano piangendo sia Rudy sia Timor. Quest’ultimo ha poi preso la parola per dire a Miguel che lo aiuterà a presentarsi più in forma che mai ai casting che ci saranno l’anno prossimo: “Mi sento tante cose dentro – queste le parole del coreografo – in questo momento perché sono felice che tu abbia ricevuto questa borsa. Non immaginerei altri più meritevoli di te. Non ci credo che sto piangendo nella televisione italiana. Mi hai fatto rivivere tutto il mio viaggio come ballerino da quando sei qui. E voglio che tu sappia che non importa quello che è successo: questa è un’opportunità che ti sei dato, non so come dirti quanto io sia orgoglioso di te. Voglio che tu torni il prossimo anno e posso aiutarti io perché te lo meriti”.

Tutti in lacrime per Miguel: ad Amici momenti indimenticabili

Tutto il corpo di ballo ha applaudito Miguel, Timor poi ha ringraziato Maria, ha abbracciato il suo pupillo e ha invitato tutto il pubblico ad alzarsi per battergli le mani: forse è stato il momento più bello di tutta quest’edizione. Miguel non ha ancora scritto un post di ringraziamento su Instagram ma ha pubblicato una storia in cui ringrazia invece Mattia Tuzzolino, ex ballerino di Amici che – stando a quanto raccontato dal ragazzo – gli ha insegnato tantissimo durante questo percorso su Canale 5. Ricordate che il Serale inizia il 30 marzo e che le anticipazioni sui suoi meccanismi sono davvero ghiotte: le trovate tutte qui!