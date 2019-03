Anticipazioni Serale Amici, nuovo meccanismo? Forse unico giudice, le news

Il meccanismo del Serale di Amici: le prime anticipazioni

Eccoci arrivati alle prime succose anticipazioni sul Serale di Amici 18. Non che quelle diffuse sinora siano state poco interessanti ma dalla puntata di oggi abbiamo appreso alcune delle dinamiche che riguarderanno il sabato: è stato detto molto anche sul secondo direttore artistico ma al momento ci interessa raccogliere tutti i dettagli emersi in puntata per capire come funzionerà la gara; in conferenza stampa poi Maria De Filippi e il suo team daranno sicuramente tutte le informazioni ufficiali. Veniamo subito al dunque.

Il ruolo del direttore artistico svelato da Maria De Filippi: Giuliano Peparini felicissimo

La De Filippi oggi ha introdotto Giuliano Peparini in studio e parlando coi ragazzi ha sottolineato che “oltre ad occuparsi di tutto avrà un ruolo importante all’interno del programma. Vi ho avvisato”. Difatti Peparini a fine puntata ha anche fatto capire che farà delle scelte (come avvenne con Tommassini l’anno scorso): “Sono strafelice di lavorare con voi perché quest’anno il livello è altissimo. Sarà difficile secondo me poter scegliere perché siete tutti fantastici. Sono qua a vostro servizio”. C’è stato anche un siparietto che vi consigliamo di recuperare e che ha fatto imbarazzare parecchio Veronica Peparini.

Amici 18 Serale, il compito dei professori: “Non vi libererete di loro”

Nel corso della puntata inoltre Maria ha parlato ai ragazzi dei professori e ha annunciato che “non vi libererete di loro”: la speranza è che gli insegnanti abbiano un bel ruolo all’interno del programma ma che non abbiano lo strapotere dell’anno scorso. Ricorderete senz’altro infatti che nella scorsa edizione il corpo-docenti poteva impedire ai ragazzi di esibirsi per tutta la puntata: una scelta senz’altro irrispettosa nei confronti di ballerini e cantanti che avevano dato il massimo per accedere alla fase finale. Impegno che ci metterà anche Miguel Chavez dopo la proposta di Timor Steffens successiva alla sua eliminazione dal talent show.

Un solo giudice ad Amici di Maria De Filippi? Le ultime news sul Serale

C’è un altro dettaglio che non è passato inosservato ma che potrebbe dipendere dall’esigenza di Maria De Filippi di non dire troppo sul Serale: parlando del meccanismo infatti Maria ha spiegato che “c’è un giudice e poi un altro direttore artistico”. Ci riferiamo chiaramente alla menzione di un solo giudice e non a più persone: scelta che sarebbe alquanto singolare, visto che finora i giudici sono stati parecchi e sono stati scelti anche per attirare l’attenzione del pubblico il sabato sera. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!