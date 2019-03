Amici di Maria De Filippi, è gaffe per Veronica Peparini davanti a Giuliano

La gaffe di Veronica Peparini ad Amici di Maria De Filippi

Anche Veronica Peparini oggi ha lasciato il segno ad Amici di Maria De Filippi rendendosi protagonista di una gaffe che l’ha messa profondamente in imbarazzo, almeno all’inizio, e che ha strappato qualche sorriso anche ad Alessandra Celentano. Si tratta di un momento che più che farci ridere in realtà ci fa capire qualcosa in più sulle dinamiche del mondo dello spettacolo e soprattutto sul rapporto che c’è tra lei e Giuliano Peparini, ritornato quest’anno alla direzione artistica dell’edizione serale del programma. Cos’è accaduto esattamente? Ve lo raccontiamo subito.

Amici 18, Veronica non si accorge dei microfoni aperti

Tutto è successo prima che Maria De Filippi presentasse Vittorio Grigolo, che intanto ha scritto su Instagram dopo l’annuncio della sua partecipazione: la conduttrice stava raccontando che conosceva solo Veronica Peparini e non sapeva dell’esistenza di Giuliano. A quel punto Veronica si è lasciata sfuggire qualcosa a microfoni aperti: un pensiero ad alta voce, o uno sfogo, fate voi, di cui Maria ha voluto chiedere conto divertita ancor prima di sapere cosa Veronica le avrebbe detto. La coreografa ha poi spiegato piuttosto imbarazzata che una volta tanto è successo tutto il contrario, cioè che conoscono lei prima e non Giuliano.

Le ultime anticipazioni sul Serale di Amici 18

In puntata intanto sono emersi nuovi dettagli sul meccanismo del Serale di Amici e abbiamo visto Timor fare una bella proposta a Miguel Chavez in vista dei casting dell’anno prossimo: si è trattato di un bell’appuntamento televisivo prima del Serale che ci fa immaginare peraltro una diretta ricca di colpi di scena e di momenti coinvolgenti. Siete pronti per il 30 marzo? Non è stato ancora detto molto su quello che vedremo ma le premesse ci sono tutte. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati su tutto!