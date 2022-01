Clizia Incorvaia è guarita dal Covid e riabbraccia Ciavarro: “Libera”

Clizia Incorvaia è finalmente negativa al Covid. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram qualche ora fa, dopo aver ricevuto l’esito dell’ultimo tampone. Nonostante sperasse di negativizzarsi per la notte di Capodanno così non è stato, ma oggi è andata decisamente meglio. Anzi è andata bene visto che è guarita dal Covid. Adesso potrà tornare a fare la vita di sempre e soprattutto potrà riabbracciare il suo Paolo Ciavarro. Inoltre Clizia è in attesa del secondo figlio, il primo con e per Paolo, ed è quasi agli sgoccioli della gravidanza, avendo superato l’ottavo mese.

Non ci sono state particolari complicazioni per lei, la malattia ha fatto il suo corso senza gravi conseguenze per Clizia e il bambino che porta in grembo. E oggi è finalmente negativa: “Iniziamo la giornata così… Sono libera! Mi sento euforica, tipo non lo so, ubriaca. Sono troppo felice!”. Queste sono state le sue parole su Instagram e nell’annuncio, che ha fatto attraverso dei video, è esplosa di felicità. Quindi ha stilato i suoi buoni propositi della giornata: il primo è togliere la tuta, e lo ha già realizzato.

Clizia Incorvaia ha avuto il Covid per 17 giorni circa, o forse anche di più ha spiegato. Ha perso il conto dei giorni, ma deve aver cominciato l’isolamento prima del suo tampone positivo perché è risultata positiva prima sua figlia Nina. Oggi ha tolto finalmente la tuta, gli altri buoni propositi erano un massaggio e prendersi cura di sé stessa, facendo anche un giro dal parrucchiere e dall’estetista per una manicure. Poi spera di poter gustare una buona cena avendo recuperato gusto e olfatto. Ma non sono gli unici buoni propositi del primo giorno da negativa per Clizia Incorvaia.

L’ultimo proposito, uno dei più importanti forse, è riabbracciare Paolo Ciavarro! Infatti ha postato una foto in cui lo bacia e ha scritto: “E cosa più importante finalmente ritornare a baciarci!”. I due hanno potuto finalmente riunirsi dopo aver trascorso giorni e giorni lontani, compreso il Capodanno che hanno trascorso insieme ma… separati! Dato che era ancora positiva, Clizia aveva raccontato che avrebbero cenato rispettando il distanziamento: Paolo in terrazza, loro dentro casa. Adesso potranno recuperare tutti i giorni persi e aspettare insieme la nascita del loro primogenito!