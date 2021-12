Clizia Incorvaia: “Mia figlia Nina ha il Covid”, il sostegno di Adriana Volpe

La bimba è risultata positiva al Coronavirus, ore difficili per la compagna di Paolo Ciavarro che invita tutti a non abbassare la guardia

Clizia Incorvaia ha annunciato che sua figlia Nina ha il Covid. La bimba ha 6 anni, li ha compiuti lo scorso agosto, ed è nata dall’amore con Francesco Sarcina. Oggi Clizia è in dolce attesa e diventerà mamma per la seconda volta. Nascerà presto il figlio di Paolo Ciavarro, ma prima di quella bellissima gioia la famiglia dovrà affrontare una situazione molto difficile. Avere una bimba piccola con il Covid ed essere incinta non deve essere molto semplice, inoltre Clizia non ha ancora la seconda dose di vaccino ed è in attesa di scoprire se lei è positiva o negativa.

Su Instagram ha spiegato sia con un post sia con dei video tra le stories cosa sta succedendo. Condividendo una foto di quando Nina era neonata e la teneva tra le braccia ha messo al corrente la sua famiglia virtuale, come chiama i suoi fan:

“Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me”

Il 23 dicembre dovrebbe ricevere la seconda dose di vaccino, per questo ora spera che il suo tampone dia esito negativo affinché riesca a vaccinarsi. Ha spiegato anche che ha rimandato il vaccino fino a questo momento perché a giugno ha scoperto di essere incinta e ha aspettato, probabilmente che superasse i mesi più critici della gravidanza. Ha chiarito infatti che ha aspettato non perché contraria al vaccino, ma perché aveva scoperto di essere in dolce attesa.

Clizia ha parlato della figlia positiva al Covid anche tra le storie, con dei video in cui era visibilmente provata e preoccupata. A un certo punto è riuscita a trattenere le lacrime, ma aveva il magone in gola: si è intuito dalla voce quasi rotta con cui raccontava. Quindi ha invitato chi la segue a vaccinarsi e a non abbassare la guardia. Soprattutto ha invitato ad avere rispetto per gli altri, a non essere superficiali e ad accertarsi se si è positivi o meno in caso di dubbio facendo un tampone:

“Se ci fosse meno menefreghismo e più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo. Questo è il migliore messaggio natalizio che potete inviare”

Nei prossimi giorni seguiranno di sicuro aggiornamenti, sperando che tutto vada per il verso giusto. In attesa di scoprire se anche Clizia Incorvaia ha il Covid, molti le hanno mostrato tutto il sostegno possibile per la figlia Nina. Sotto al post c’è infatti il commento di Adriana Volpe: “Forza , ti abbraccio forte, vedrai che andrà tutto bene”. Anche altri hanno commentato per ora: Mirko Gancitano e Guenda Goria e anche Giada De Blanck.