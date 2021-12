Clizia Incorvaia incinta e col Covid: “Passeremo Capodanno così”

Non c’è pace per Clizia Incorvaia. Al settimo mese di gravidanza la web influencer sta combattendo contro il temibile Coronavirus. Contagiata pure la figlia di sei anni Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni. Salvo, per il momento, Paolo Ciavarro, costretto ad accudire compagna e bambina a distanza e a tenere tutto il giorno la mascherina sul volto.

Su Instagram Clizia Incorvaia ha aggiornato i suoi quasi 700mila follower:

“Purtroppo siamo ancora positive. Sarà un Capodanno anomalo. Tutti distanziati a casa con Paolo in terrazza a cenare e noi dentro casa. Ma so che siamo in tanti in questa situazione e dunque facciamoci forza”

Nei giorni scorsi la 40enne aveva ammesso che il virus l’aveva messa terribilmente alla prova, soprattutto psicologicamente. Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non è stato facile stare separata dal compagno Paolo Ciavarro, che il prossimo febbraio diventerà padre per la prima volta.

Clizia Incorvaia ha fatto sapere:

“Ti manca dormire con chi ami. Ti mancano le cose che apparentemente sono le più banali, ma che poi sono quelle che fanno la differenza”

A Natale Ciavarro aveva postato un selfie davanti all’albero addobbato con addosso un maglione rosso delle feste e doppia mascherina in volto. Clizia non ha esitato a ringraziare pubblicamente Paolo per tutto il supporto e il sostegno ricevuto.

Cicogna in volo per Clizia e Paolo

Il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nascerà il prossimo febbraio. La coppia è in attesa di un maschietto che potrebbe chiamarsi Gabriele, anche se non è stata ancora presa una decisione definitiva in merito. Dopo la nascita del bebè Paolo e Clizia non convoleranno a nozze: il matrimonio non rientra nei piani imminenti di Ciavarro e la Incorvaia.

L’ex modella è già stata sposata con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni, dal 2015 al 2019. Da questa unione è nata la piccola Nina, che ha instaurato un ottimo legame con Paolo Ciavarro. Quest’ultimo e Clizia hanno di recente acquistato un appartamento a Roma, città dove l’ex gieffino è nato e cresciuto.

Un grande amore tra Clizia e Paolo

Un amore sbocciato solo nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip tra critiche e malelingue, molte delle quali dovute alla grossa differenza d’età (Clizia è più grande di Ciavarro di dieci anni). Col tempo la Incorvaia e Paolo hanno abbattuto ogni tipo di pregiudizio e oggi formano una delle coppie più solide e unite dello showbiz italiano.

Clizia Incorvaia è stata subito accolta bene nella famiglia Ciavarro. Eleonora Giorgi ha più di una volta elogiato la nuora. Stando a quanto confidato dall’attrice 68enne Clizia è una persona ottimista e sempre di buonumore, che reagisce con positività alle difficoltà e alle ansie della vita. Tutto il contrario di quello che accade tra i famigliari di Eleonora, dove spesso ci si abbandona facilmente alla paura e al tormento.