Clizia Incorvaia distrutta per Eleonora Giorgi: il dettaglio su Toffanin

Nella puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato in studio Clizia Incorvaia, nuora dell’attrice Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa dopo una battaglia con un tumore al pancreas. La digital content creator ha parlato del suo rapporto speciale con la suocera, citando anche le critiche ricevute in seguito alla sua morte. Più volte nel corso dell”intervista si è commossa fino alle lacrime. Non è sfuggito, tuttavia, anche un dettaglio relativo alla conduttrice Silvia Toffanin.

Come di consueto oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra le ospiti c’è stata anche Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro e nuora di Eleonora Giorgi. Quest’ultima è venuta recentemente a mancare dopo una battaglia con un tumore al pancreas. Le due sono state sempre molto legate e Clizia ha parlato di come la sua morte sia stata per lei un grandissimo dolore e di quanto senta la sua mancanza. Ha tuttavia spiegato di stare cercando di rimettersi in carreggiata, soprattutto per i suoi bambini.

La digital content creator ha parlato anche delle recenti critiche ricevute. Nello specifico Incorvaia si è ritrovata al centro delle polemiche per aver continuato a lavorare anche dopo la morte della suocera e per un suo sfogo sui social contro coloro che stavano dimostrando affetto ad Eleonora solo dopo la sua scomparsa. Clizia ha spiegato di come esista il pregiudizio che, quando si subisce un lutto, bisogni ostentare il dolore altrimenti significa che non si è voluto abbastanza bene a quella persona. Ha poi aggiunto di stare cercando di farsi forza per la sua famiglia e perché sua suocera la vorrebbe forte ed indipendente.

Nel corso dell’intervista, ad un occhio più attento, non è sfuggito un dettaglio. Si è difatti subito notato un particolare nella conduttrice, ovvero l’abito diverso rispetto alla precedente ospitata di Bianca Guaccero. Mentre nella prima intervista Silvia Toffanin indossava un abito azzurro a mezze maniche, in quella con Clizia porta un vestito rosso con le bretelline. Immediatamente, quindi, sorge la domanda se le due ospitate siano avvenute e registrate in due momenti diversi. Possibile, tuttavia, che la conduttrice si sia semplicemente cambiata in un momento di pausa.