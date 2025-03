Verissimo, Bianca Guaccero in lacrime: commossa anche Toffanin

Nella puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin ha ospitato in studio Bianca Guaccero, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle e conduttrice del prima-festival alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver parlato dei suoi recenti successi televisivi, grande spazio è stato riservato anche all’affetto per la sua famiglia e all’amore per Giovanni Pernice, suo maestro nel dancing show di Rai 1. Più volte nel corso dell’intervista Bianca si è commossa fino alle lacrime, soprattutto nel sentire un messaggio da parte di suo padre e nel leggere una lettera di sua figlia Alice.

Come di consueto oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra le ospiti c’è stata anche Bianca Guaccero, reduce da numerosi successi televisivi. L’attrice e conduttrice ha difatti recentemente vinto l’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle ed è stata presentatrice del prima-festival della 75esima edizione del Festival di Sanremo andato in onda su Rai 1. In questi mesi la sua vita, oltre che dal punto di vista lavorativo, le sta regalando gioie anche dal punto di vista affettivo. Proprio sulla pista da ballo Bianca ha difatti conosciuto Giovanni Pernice, con il quale ha iniziato una relazione.

Nel parlare di lui, Guaccero ha spiegato come il ballerino le permetta di essere sé stessa e come con lui abbia ritrovato il sorriso. Ha poi aggiunto di voler incominciare una nuova vita in compagnia di Giovanni. A quel punto la conduttrice le ha augurato di tornare in studio con una bella notizia, strappandole uno “speriamo!”.

L’attrice e conduttrice ha parlato poi anche della sua famiglia. Nello specifico ha raccontato il momento difficile della malattia di suo padre, da poco superato. A quel punto Silvia Toffanin ha voluto farle una sorpresa, facendole ascoltare un messaggio proprio da parte del suo papà. Nel vedere le immagini sul maxischermo ed ascoltando le sue parole, Bianca si è visibilmente commossa fino alle lacrime. Le sorprese, tuttavia, non sono finite lì. Poco dopo, difatti, l’attrice e conduttrice ha letto una lettera da parte di sua figlia Alice. Nel leggerla è scoppiata nuovamente a piangere, tanto da affermare di non riuscire ad andare avanti nella lettura e chiedendo a Silvia di fermarsi un attimo.

Anche la conduttrice, nel vedere l’emozione della sua ospite, si è visibilmente commossa. Dopo una breve pausa, Bianca ha continuato a leggere la lettera di sua figlia. A riguardo ha rivelato di essersi sentita in colpa per non essere riuscita a darle la famiglia che sperava. Nonostante ciò ha spiegato come Alice sia una bambina serena e che ha un rapporto bellissimo con il padre, cosa che la rassicura.