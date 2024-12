Guaccero-Pernice, storia creata a tavolino? La verità e la promessa

Nella puntata di Storie Di Donne Al Bivio Weekend andata in onda oggi pomeriggio su Rai 2 tra le ospiti nello studio di Monica Setta c’è stata anche Bianca Guaccero, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. Nel corso della sua intervista si è chiaramente parlato della sua recente esperienza nel dancing show di Milly Carlucci e soprattutto del rapporto nato con il ballerino Giovanni Pernice. Nello specifico Bianca ha voluto rispondere alle accuse che la loro storia fosse stata costruita un po’ a tavolino, rivelando la vera natura del loro legame. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 2 un’altra puntata di Storie Di Donne Al Bivio Weekend, il talk show condotto da Monica Setta incentrato su interviste a figure femminili del mondo dello spettacolo. Tra le ospiti di oggi c’è stata anche Bianca Guaccero, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. Gran parte dell’intervista si è incentrata proprio sulla sua esperienza nel dancing show di Milly Carlucci ed in particolare sulla storia d’amore nata in pista con il suo ballerino Giovanni Pernice. Bianca ha rivelato quale sia stata la sua prima impressione sul maestro.

La conduttrice ed attrice ha spiegato come non si aspettasse lui come ballerino, in quanto non era uno dei nomi storici del programma. Quella di quest’anno, difatti, è stata la prima edizione alla quale ha preso parte Giovanni. Bianca ha spiegato come tra loro sia nata subito una certa sintonia e come il maestro l’abbia fatta sentire immediatamente a proprio agio, colpendola fin da subito. Ha tuttavia ammesso di essersi inizialmente sentita molto imbarazzata a causa dell’eccessiva vicinanza dovuta al dover ballare insieme. Giovanni è però riuscito ad abbattere i suoi muri, riuscendo a conquistarla.

Guaccero-Pernice, storia creata a tavolino? La verità

Guaccero ha poi voluto rispondere a coloro che sostengono che la sua storia d’amore con Pernice sia stata creata a tavolino per aumentare l’attenzione mediatica su di loro. Bianca ha affermato di non essere un’amante del gossip e, anzi, di essersi infastidita più volte quando le dicevano che a Ballando Con Le Stelle avrebbe potuto trovare l’amore.

Di seguito le sue parole precise:

Quando hanno saputo tutti che andavo a Ballando Con Le Stelle la prima cosa che mi hanno detto tutti “ah ma lì troverai l’amore, adesso ti fidanzerai”, io dicevo “perché questa banalità? Adesso tutti quelli che vanno a Ballando… Cos’è un’agenzia matrimoniale?” e io mi arrabbiavo. Quindi solo per il fatto che me l’avevano detto il bastian contrario, a me non succederà mai.

Stando alle sue dichiarazioni, quindi, Guaccero non è andata a Ballando Con Le Stelle con l’intenzione di trovare una storia d’amore ma semplicemente il caso ha voluto che tra lei e Pernice nascesse qualcosa di più.

La sua promessa a Giovanni

Bianca Guaccero ha poi fatto una promessa a Giovanni Pernice.

Queste le sue parole: