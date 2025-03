Clizia Incorvaia, nuovo post: reazione alla morte di Eleonora Giorgi

La scorsa settimana ci ha lasciato Eleonora Giorgi, morta dopo la battaglia con un tumore al pancreas. L’attrice è stata circondata fino all’ultimo giorno dall’affetto della sua famiglia, tra cui quello della nuora Clizia Incorvaia, moglie di suo figlio minore Paolo Ciavarro. Le due hanno spesso raccontato il loro fortissimo legame ed in seguito alla morte della suocera, Clizia ha più volte pubblicato contenuti sui social dedicati proprio al suo ricordo. L’ultimo post risale a poche ore fa. Nello specifico la digital content creator ha condiviso un video dove parla dell’importanza di reagire al dolore, spiegando come sta affrontando questo periodo così difficile.

Il nuovo post di Clizia Incorvaia: come sta reagendo alla morte di Eleonora Giorgi

Lo scorso lunedì ci ha lasciati Eleonora Giorgi all’età di 71 anni. L’attrice stava combattendo con un tumore al pancreas scoperto un anno fa, in occasione del suo compleanno e dei cinquant’anni di carriera. Fino all’ultimo giorno Eleonora è stata circondata dall’affetto dei suoi familiari, tra cui la nuora Clizia Incorvaia, moglie del figlio Paolo Ciavarro. Le due hanno sempre avuto un bellissimo legame e più volte Clizia ha parlato della suocera in seguito alla sua scomparsa. Ha difatti causato alcune discussioni una storia pubblicata proprio poche ore dopo la morte di Eleonora in cui la digital content creator lamentava il fatto che qualcuno stesse usando la sua scomparsa per ottenere consensi.

Incorvaia ha poi pubblicato altri post dedicati alla suocera, tra cui una foto insieme a Paolo Ciavarro che richiamava una posa di lei con l’ex Massimo Ciavarro. L’ultimo post risale a qualche ora fa e si tratta di un video in cui Clizia si mostra mentre si trucca e si prepara per andare a prendere i suoi figli a scuola. L’influencer ha esordito spiegando come per lei sia un periodo difficile ma che debba farsi forza, essere positiva ed andare avanti soprattutto per i bambini. Ha difatti spiegato come questi risentano molto delle energie emanate dai genitori.

Clizia ha affermato di voler provare ad essere ancora “quella nuvola rosa” per i suoi figli e per suo marito Paolo, sottolineando come l’unione sia fondamentale in un momento così complicato. Infine ha aggiunto che qualcuno potrebbe fraintendere il suo atteggiamento così come capitato in passato. Nonostante ciò ha spiegato di voler riprendere il suo lavoro come digital content creator e continuare a creare contenuti per il mondo femminile. Questo potrebbe aiutarla a sentirsi meno sola e a superare questo periodo grazie all’affetto dei suoi follower.