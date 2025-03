Incorvaia furiosa dopo la morte di Eleonora Giorgi: “Teatro dei pupi”

Clizia Incorvaia si sfoga dopo la morte di Eleonora Giorgi. La nota attrice si è spenta a 71 anni, dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. Ormai da diverse settimane, la situazione di uno dei volti del cinema italiano più apprezzati appariva critica. La stessa attrice aveva annunciato che non c’erano grandi speranze. Ne ha parlato con il sorriso, sempre. In questi mesi, ha potuto contare sull’appoggio dei suoi cari. E tra questi c’è appunto Clizia, moglie di suo figlio Paolo Ciavarro.

Arriva proprio da lei, in questi minuti, uno sfogo su Instagram, tramite le Stories del suo ufficiale account di Instagram. Qui, in queste ore, Clizia ha condiviso varie dediche per la suocera. Ad esempio, ha scritto: “Sei stata come una mamma per me. Voglio riempirmi la testa e il cuore del tuo sorriso da bambina che porterò sempre con me”. Ma ecco che proprio dopo questa dedica, pubblicata con una bella foto che le ritrae insieme nel periodo natalizio, la Incorvaia sgancia il suo attacco.

“Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla più quando era in vita. ‘L’amore, la stima e il rispetto’ sono fatti non sono parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele tua sai”

A quanto pare, tra chi ha dedicato un pensiero a Eleonora Giorgi dopo la sua morte c’è qualcuno che ha fatto storcere il naso a Clizia. La moglie di Paolo Ciavarro, il quale a La volta Buona su Rai ha rilasciato delle dichiarazioni, si è infastidita nel vedere certi messaggi d’amore nei confronti della suocera. Tali persone non avrebbero, però, mostrato affetto e sostegno all’attrice quando era in vita e stava lottando contro la malattia.

Non si sa a chi si riferisca di preciso Clizia, in quanto in queste ore, dopo la triste notizia, sono tantissimi i volti dello spettacolo che le hanno dedicato un messaggio. “Il teatro dei pupi. Tu riderai, lo so. Ti amo”, ha poi continuato e concluso la Incorvaia. Qualcuno pensa, però, che la moglie di Ciavarro avrebbe dovuto evitare questo sfogo oggi. Infatti, c’è chi la sostiene, appoggiando il suo pensiero, ma c’è anche chi crede che ci sia stata una mancanza di tatto da parte sua.

Di sicuro, Clizia si sarà infuriata talmente tanto vedendo delle false dediche nei confronti della suocera dopo la sua morte da non riuscire a trattenere il suo disappunto. Non resta che attendere per scoprire se la Incorvaia deciderà di andare avanti con questa polemiche o se si fermerà qui.