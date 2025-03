Eleonora Giorgi: prime parole dei figli, Paolo Ciavarro distrutto

Una giornata di dolore in ricordo di Eleonora Giorgi, l’attrice che si è spenta a 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Mille le manifestazioni di amore sui social e non solo, da chi ha percorso con lei una parte di vita: amici, parenti, colleghi e fan. Durante prima parte del programma La volta Buona su Rai1, condotto da Caterina Balivo, Eleonora è stata ricordata tra carriera e vita privata, sottolineando la forza che ha avuto durante la malattia, di cui ha sempre parlato apertamente.

Non è mancata la commozione da parte della conduttrice e dell’opinionista Adriana Volpe, soprattutto alle parole dei due figli dell’attrice. Durante la puntata, infatti, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro hanno rilasciato delle dichiarazioni in diretta davanti alla clinica romana dove questa mattina si è spenta la loro mamma. Frasi che hanno toccato il cuore di tutti.

Ha iniziato a parlare il primogenito Andrea, nato dal primo matrimonio di Eleonora Giorgi con l’editore Angelo Rizzoli.

Il funerale sarà mercoledì alle 16 alla Chiesa degli artisti, a Roma. Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni di affetto e d’attenzione, questo è un momento che rimane nostro ma ringrazio per il lavoro che state facendo. Mamma ha portato avanti tutto questo percorso sempre con il sorriso cercando di ispirare gli altri a fare lo stesso.

Visibilmente provato anche il secondogenito Paolo, nato dal matrimonio con Massimo Ciavarro, che ha seguito le orme di Eleonora nel mondo della televisione:

Il sorriso di mamma? Rimarrà sempre, per tutta la vita.

Eleonora Giorgi: il ricordo di Clizia Incorvaia, Carlo Verdone e non solo

“Il tempo che resta è vita, non è importante il quanto ma il come”. Queste le parole di Eleonora Giorgi poco dopo la dura sentenza della malattia e dell’inevitabile corso, nonostante la battaglia. Accanto a lei, fino all’ultimo, le persone care: i figli e la nuora Clizia Incorvaia, che l’ha ricordata sui social dedicandole la toccante poesia di Henry Scott: “La morte non è niente”.

Ecco alcuni toccanti versi:

La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato-

La moglie del figlio Paolo aveva un rapporto stupendo con l’attrice, innamorata del suo nipotino Gabriele, e già a ottobre le aveva dedicato una dolce dedica per il compleanno: “Ho la fortuna di avere accanto una donna speciale che con il suo sorriso candido e determinazione mi sta insegnando che la vita va osannata e vissuta intensamente ogni giorno”.

Ma non è stata l’unica a voler ricordare e omaggiare Eleonora, bellissime le parole dell’amico e collega Carlo Verdone, che ha postato una foto di loro giovani sui social e ha scritto:

Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte. Eleonora sei stata un grande, grande esempio di vita. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel suo grande abbraccio. Carlo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

Le amiche Paola Perego e Francesca Barra, per ricordarla, hanno scelto una sua immagine in Borotalco e hanno commentato: “Sconvolgente. É come se fosse morta una sorella… Riposa in pace Eleonora nostra e un abbraccio forte a tutta la famiglia e uno più stretto a Paolo Ciavarro”. Tra i tanti pensieri anche quello di Drusilla Foer, che l’ha voluta commemorare con parole diverse, che forse rispecchiano di più gli insegnamenti che ha voluto dare a tutti nella parte finale della sua vita: “Evviva i suoi sorrisi. Evviva Eleonora”.