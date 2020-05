Claudio Bisio madre morta: “Forse di Coronavirus, no funerale, un disastro”

Madre di Claudio Bisio morta per il Coronavirus? Il dubbio del conduttore di Zelig e la scelta fatta con la sorella

Claudio Bisio ha confessato di avere il sospetto che sua madre sia morta di Coronavirus. Non ne ha la certezza assoluta e, assieme a sua sorella, ha deciso di stare al suo fianco fino ai suoi ultimi giorni, nella sua abitazione. Sua madre, venuta a mancare alla veneranda età di 90 anni, è stata una colonna portante della sua vita, una vera guida da seguire, che ricorderà per sempre; è stato difficile, per lui, superare la quarantena col lutto nel cuore, ma suo figlio e la sua famiglia sono riusciti a dargli le energie giuste per affrontare la grande difficoltà e ora ritornerà con una edizione inedita di Zelig.

Claudio Bisio sulla madre: “Momento duro, disastrosa gestione in Lombardia”

Il conduttore ha voluto parlare, attraverso l’intervista a Corriere.it, della morte di sua madre e anche del nuovo inizio di Zelig. Per una brutta coincidenza, quest’oggi è venuto a mancare un comico amato di Zelig e famoso insegnante d’inglese. Sulla scomparsa della mamma, Claudio Bisio ha detto: “Per me la pandemia è stato un momento duro, perché il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale. È stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia”.

Zelig Covid Edition, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conduzione a distanza

Claudio Bisio è felicissimo per l’inizio di Zelig Covid Edition sulla piattaforma www.natlive.it il 30 maggio: la prima puntata inizierà alle 21 e terminerà a mezzanotte; verrà condotta da lui e da Vanessa Incontrada a distanza. Una scelta, questa, per raccogliere fondi (come Amici Speciali): non destinati alla Protezione Civile, ma a tutti quegli artisti che hanno vissuto un brutto periodo. Queste, le parole di Bisio: “Io sarò allo Zelig di Milano da solo, senza pubblico e questo non aiuta. Sarà brutto vedere i tavolini vuoti, ma del resto è il virus che è brutto. Vanessa è a casa sua a Follonica, non può venire a Milano: condurremo insieme a distanza di 400 km, così almeno non c’è neppure la tentazione di sbaciucchiarci. Speriamo solo che la tecnologia ci aiuti”. È vero, la tentazione di avvicinarsi alle persone alle quali si vuole bene è tanta: ne sanno qualcosa Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian…