Claudio Amendola infarto sul set di Nero a metà: la moglie lo ha salvato

Claudio Amendola ha avuto un infarto sul set della fiction Nero a metà: come sta oggi l’attore

Per gli appassionati di gossip e televisione non è una novità: Claudio Amendola ha avuto qualche tempo fa un infarto. Quello che non tutti sanno è che l’attore si è sentito male sul set di Nero a metà, la nuova fiction di Rai Uno. Dunque il romano ha rischiato di non prestare più il volto al personaggio dell‘ispettore Carlo Guerrireri. Tutto è accaduto a Roma, a poche settimane dal primo ciak della serie. Claudio era appena rientrato a casa quando ha cominciato a sentire strani dolori e a respirare a fatica. Per fortuna accanto a lui c’era la moglie Francesca Neri, che ha subito portato Amendola in ospedale. “Appena mi hanno visto i medici del reparto di cardiochirurgia non hanno perso un secondo. Mi hanno fatto subito un elettrocardiogramma e poi mi hanno trasferito di corsa nella sala rossa. Per fortuna l’infarto è stato piccolo: non c’è stato bisogno di operarmi”, ha spiegato il 55enne al settimanale Di Più Tv.

Claudio Amendola è tornato subito a lavorare dopo l’infarto

Amendola è rimasto sotto osservazione per tutta la notte, sorvegliato dalla moglie Francesca Neri. Dopo prelievi, analisi e controlli, Claudio ha firmato per essere dimesso dall’ospedale. Nonostante le insistenze di Francesca e dei medici, la star de I Cesaroni ha chiesto di tornare a casa e riposarsi circondato dalla famiglia. Una settimana dopo l’infarto è ritornato sul set di Nero a metà, dove recita accanto a Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Sperduti. E tra un ciak e l’altro, l’attore non si è risparmiato nelle scene d’azione. “Ho fatto tutto quello che il regista Marco Pontecorvo mi ha chiesto, facendo attenzione a non sforzarmi troppo”, ha puntualizzato il figlio di Ferruccio Amendola.

Dopo l’infarto Claudio Amendola ha cambiato stile di vita

Le riprese di Nero a metà si sono tenute a Roma e questo ha permesso a Claudio Amendola (al momento calvo per lavoro) di tornare dalla famiglia ogni sera e di fare gli opportuni controlli medici. Nel frattempo l’attore ha cambiato vita: ha cominciato a mangiare meglio, rinunciando ai cibi grassi. Ha iniziato a fare movimento, giocando a golf e facendo lunghe passeggiate, e ha smesso di fumare.