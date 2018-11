Claudio Amendola calvo, Mara Venier preoccupata: ecco perché

Claudio Amendola calvo a Domenica In: Mara Venier si preoccupa

Claudio Amendola giunge a Domenica In per un’intervista con Mara Venier, senza capelli e barba. L’aspetto fisico dell’attore romano, però, fa subito preoccupare la conduttrice. Quest’ultima chiede spiegazioni al suo ospite, il quale le consiglia subito di stare tranquilla. Sappiamo bene che qualche mese fa il noto attore ha confessato di avere avuto un infarto. Ora sta bene, è riuscito a superare un momento molto difficile, attraverso il quale è però rinato. Ma ora perché è senza capelli? Probabilmente il primo pensiero nel vederlo così va alla salute. Ma ecco che Claudio tranquillizza subito Mara, rivelando di aver dovuto tagliare tutti i capelli e togliere la barba per lavoro. Infatti, solo una settimana fa ha finito di girare un film, in cui il suo personaggio doveva essere completamente senza capelli. Un sospiro di sollievo per la Venier. Non avevamo mai visto l’attore romano calvo. Pertanto, Mara non riesce al momento a comprendere il motivo di questo drastico cambiamento.

Claudio Amendola: senza capelli per un film, parte la fiction Nero a metà

Claudio Amendola diventa calvo per interpretare un personaggio in un nuovo film. Nel frattempo, domani sera andrà in onda la prima volta della fiction Rai che lo vede protagonista. Stiamo parlando di Nero a metà. Qui interpreta l’ispettore di polizia Carlo Guerrieri. Sono in tutto sei le puntate, tutte da vedere. La trama vede al centro dell’attenzione ciò che sta vivendo attualmente l’intera popolazione italiana con la presenza degli immigrati. Amendola spiega che questa fiction ha anche il compito di far riflettere tutta l’Italia su quanto sta accadendo. In particolare, Nero a metà vuole raccontare le difficoltà che ci sono per chi deve integrarsi in una società e per chi deve far integrare.

Claudio Amendola e la commozione per l’addio di Francesco Totti

Un Claudio molto diverso dal solito, ma con la sua ironia fa subito strappare un sorriso a tutti. In studio arriva con una valigia e una sediolina e immediatamente Mara scoppia a ridere. Nel corso dell’intervista, Amendola non può non parlare del padre defunto, dell’amore che lo unisce a sua moglie da anni e dei suoi figli e nipoti. Ma non solo, la Venier mostra anche il filmato in cui Francesco Totti saluta la Roma, ritirandosi definitivamente. Ancora oggi, da romanista, Claudio non riesce a fare a meno di commuoversi.