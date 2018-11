Nero a metà con Claudio Amendola su Rai Uno: trama e quando va in onda

Di cosa parla Nero a metà fiction con Claudio Amendola su Rai Uno

Si intitola Nerò a metà la nuova fiction con Claudio Amendola. Dopo I Cesaroni, il celebre attore torna sul piccolo schermo protagonista della nuova serie diretta da Marco Pontecorvo. L’attore sarà dunque tra i grandi protagonisti dell’autunno di Rai Uno con un nuovo poliziesco. La serie, divisa in sei puntate, propone anche una riflessione sull’intolleranza nella Roma dei nostri giorni. Al centro della storia vedremo l’ispettore Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) che ogni giorno si ritroverà ad affrontare nuovi casi e misteri. A complicare la vita professionale del poliziotto arriverà Malik Soprani (Miguel Gobbo Diaz), un giovane collega cresciuto in Italia ma originario della Costa D’Avorio. L’ispettore dovrà superare diffidenza e pregiudizi prima di poter trovare nel nuovo giovane collega un alleato contro la criminalità.

Nero a metà: Claudio Amendola poliziotto alle prese con i pregiudizi

In Nero a metà vedremo i protagonisti alle prese con casi di omicidi e altri enigmi da risolvere ma non solo. Nella vita dell’ispettore Carlo Guerrieri infatti non c’è solo il lavoro. Il poliziotto romano deve anche fare i conti con una vita privata non proprio semplice. Carlo si è infatti ritrovato a crescere completamente da solo la figlia Alba, medico legale e consulente della Polizia. Proprio Alba continuerà a creargli non pochi grattacapi, innamorandosi a sorpresa proprio di Malik. Ad interpretare Alba sarà l’attrice Rosa Diletta Rossi. La nuova fiction targata Rai si propone di portare sul piccolo schermo questioni di grande attualità, come l’integrazione e il multiculturalismo.

Nero a metà: quando andrà in onda la serie con Claudio Amendola

L’appuntamento con Nero a metà, la nuova fiction di Rai Uno con Claudio Amendola, è fissato per il mese di novembre. Nel cast della serie ci sono anche Fortunato Cerlino, Margherita Vicario, Antonia Liskova, Angela Finocchiaro e Alessandro Sperduti. Dopo aver portato al successo sul piccolo schermo la serie I Cesaroni, Amendola è pronto a tornare e c’è da scommettere che saprà ancora una volta conquistare il cuore del grande pubblico. Non resta che attendere, prossimamente, il debutto di Nero a metà su Rai Uno.