Claudio Amendola parla della moglie: dolci parole d’amore per Francesca Neri

Claudio Amendola, dedica alla moglie Francesca Neri: “Sono fortunato, all’inizio nessuno credeva in noi”

L’amore che lega oggi Claudio Amendola e Francesca Neri sembra essere più forte che mai. I due, sposati da otto anni, stanno ancora insieme, sono felici e non hanno mai dato modo ai giornali di gossip di dubitare altro. Dei suoi sentimenti per l’attrice, Amendola (presto in TV con la fiction Nero a metà) ne ha parlato nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Sono stato fortunato a incontrarla” ha dichiarato l’attore romano “All’inizio nessuno scommetteva in noi, ma quello con Francesca è stato l’incontro più importante della mia vita”.

Claudio Amendola: Francesca Neri? “A mia moglie dico grazie per tutto quello che mi ha dato in questi anni”

Claudio Amendola e Francesca Neri, pur essendo sposati da otto anni (il loro anniversario cade a dicembre), stanno insieme da ben 23 anni. Un legame solido e duraturo che, come raccontato nella sua intervista, fa sentire oggi Claudio Amendola un uomo fortunato. “Preferisco parlare con Francesca in privato” ha confessato Amendola al settimanale “Ma il messaggio che posso mandarle è un grande grazie per quello che mi ha dato in questi anni, per quello che ha rappresentato ed ha fatto per me”.

Claudio Amendola e le dolci parole per la moglie: “Sono stato fortunato ad incontrarla”

Parlando del suoi sentimenti per Francesca Neri, in fine, Claudio Amendola ha dichiarato: “Se riuscissi a darle indietro una parte di quello che lei ha regalato a me sarei l’uomo più felice del mondo. Sono stato un uomo fortunato e sono consapevole che questa fortuna non può essere sperperata. All’inizio nessuno scommetteva su di noi, ma quello con Francesca è stato l’incontro più importante della mia vita. E so che possono solo impegnarmi per coltivarlo, preservarlo, difenderlo”. E se non è amore questo…