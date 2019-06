Claudia e Lorenzo hanno litigato con Irene e Luigi? Ecco cosa succede

Uomini e Donne: il rapporto tra Claudia e Lorenzo, Irene e Luigi

Cosa sta succedendo tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi e Irene Capuano e Luigi Mastroianni? A chiederselo è stato proprio uno dei follower di Claudia che, libera dagli impegni, ha avuto il tempo necessario da dedicare a una sessione di domande e risposte su Instagram, condividendo gli ultimi aggiornamenti sul suo rapporto con l’altra coppia di Uomini e Donne. Ricordiamo che Lorenzo e Luigi non sono andati sempre d’accordissimo mentre Claudia e Irene sono molto amiche, ed è per questo che alla Dionigi è stato chiesto come andassero le cose temendo che i buoni rapporti di un tempo si fossero raffreddati. Ebbene i fatti non stanno per niente così.

Claudia Dionigi risponde alle curiosità dei follower e spiega tutto

La risposta è arrivata direttamente da Claudia che ha sì ammesso che non si vedono più come un tempo ma che ha altresì sottolineato di non aver litigato con nessuno; anzi la fidanzata di Lorenzo, al settimo cielo in questo periodo stando alle risposte che ha pubblicato su Instagram, ha spiegato che si sono rivisti al matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci: “Per via degli impegni riusciamo a vederci poco… per fortuna ci siamo visti al matrimonio… appena sarà possibile io e la mora [Irene Capuano, ndr] ci vediamo”. Nessun contrasto insomma: solo un po’ di lontananza dovuta ai tanti impegni che in fondo, diciamocelo, è una situazione comune un po’ a tutti.

Claudia e Lorenzo, quale futuro per la coppia di Uomini e Donne?

Vi ricordiamo che Claudia ha anche risposto a una domanda importantissima, e cioè alla sua eventuale partecipazione con Lorenzo a Temptation Island: sarebbe stato bellissimo vederli assieme in questo nuovo contesto, soprattutto se pensate al caratterino di lei e ai comportamenti di lui, ma così non sarà; l’ex corteggiatrice di UeD ha infatti smentito che prenderanno parte al programma alimentando, seppur indirettamente, i rumor sulla trasmissione cult dell’estate. Avrà detto la verità? Saranno stati contattati dalla redazione almeno? Nessuno può dirlo al momento: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!