Clarissa e Federico sposi, video e foto matrimonio: problemi prima delle nozze

Clarissa e Federico matrimonio, la coppia di Uomini e Donne all’altare

Finalmente il grande giorno: Clarissa e Federico si sono sposati! La coppia si è conosciuta a Uomini e Donne due anni e mezzo fa, oggi vivono a Miami e sono felicissimi insieme. Era chiaro sin dalla loro prima esterna che ci fosse un’alchimia pazzesca, una complicità da fare invidia e nelle ultime esterne invece si era ben capito che fosse nato un sentimento. Clarissa e Federico oggi si sono uniti in matrimonio, dimostrando che quell’amore nato a Uomini e Donne era non vero, ma di più. Loro sono una delle tante coppie che si sono formate nel Trono Classico e che è arrivata al grande passo. Anche loro, glielo auguriamo, si uniranno presto alle dolci famigliole mettendo al mondo un figlio. Ma non vogliamo mettere pressione a Federico, come ha detto, con ironia, nella puntata di ieri in cui sono stati ospiti!

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sposi: un piccolo problema prima del matrimonio!

Il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci non ha nulla da invidiare a quello dei Ferragnez: è davvero super social! Se seguite i personaggi di Uomini e Donne su Instagram, infatti, molti di loro sono presenti alla cerimonia e ci regaleranno lungo la serata foto e video del matrimonio. Ma anche sul profilo della sposa ce ne sono tanti! Lei stessa, prima di recarsi in chiesa, ha parlato del problemino che hanno avuto proprio ieri, il giorno prima delle nozze: “Io sono… Non vi dico in che condizioni! Vi voglio dire una cosa, è cambiata la chiesa. Avete presente il problemino di ieri? Mi hanno cancellato la chiesa il giorno prima, non mi dite niente”. Dovevano sposarsi all’Abbazia di Sant’Angelo in Formis, ma la cerimonia si è tenuta invece al Duomo di Capua. L’informazione era diretta ai tanti fan che sono giunti nella località per poter sbirciare e seguire il matrimonio di Clarissa e Federico. A proposito di sbirciare, guardate il video dell’arrivo in chiesa…

Clarissa e Federico si sono sposati: coronato il sogno d’amore nato a Uomini e Donne

Clarissa ha indossato un bellissimo abito bianco, un modello a sirena, mentre Federico la aspettava all’altare con un vestito nero, come vuole la tradizione. Avrà pianto, come avrebbe desiderato Clarissa? Dai video non ci sembra di vedere grossi lacrimoni, pure se se ne è parlato nella puntata di ieri, ma di sicuro l’emozione sarà stata tantissima vedendo arrivare all’altare la sua amata vestita da sposa! Tanti auguri alla coppia, adesso attendiamo video e foto di Clarissa e Federico sposi durante il ricevimento e la festa per continuare a vivere con loro questo magico giorno.