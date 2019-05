UeD, Clarissa e Federico in studio prima delle nozze: “Succede”

UeD, la coppia Clarissa Marchese e Federico Gregucci ospiti in studio. Il 30 maggio si sposano e lanciano un bellissimo messaggio, incoraggiando i tronisti

I percorsi dei tre tronisti di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, Giulia Cavaglia e Angela Nasti, finisce questa settimana con le fatidiche scelta. La prima è Angela, seguita nei prossima giorni dai suoi compagni di viaggio. Ospiti speciali della puntata sono Clarissa Marchese e Federico Gregucci, la coppia nata proprio nel programma della De Filippi si sposa domani, giovedì 30 maggio. L’annuncio era stato fatto tempo fa ma ora i due sono stati invitati in studio per confermare che a Uomini e Donne l’amore si può trovare e loro, come altri, ne sono la prova. Entrati in studio molto commossi, Clarissa ha voluto lanciare un bellissimo messaggio, incoraggiando con le sue parole i tronisti. E non manca l’emozione e le lacrime.

Clarissa e Federico in studio a UeD: il messaggio per i tronisti

Il giorno precedente al matrimonio è molto emozionante per tutti, ma pensate se poteste tornare sul luogo che ha raccolto la nascita del vostro amore, documentato con immagini e parole. Clarissa e Federico che convolano a nozze domani, 30 maggio, sono intervenuti in trasmissione e per l’occasione l’ex tronista siciliana ha voluto dire la sua sull’esperienza: “Io volevo dire una cosa ai ragazzi, vede succede. Ed è bello perché quando avremo un figlio e potremmo fargli vedere come mamma e papà si sono conosciuti. Godetevela perché è davvero bello“, ha spiegato Clarissa con la voce rotta dall’emozione. L’ex Miss Italia sogna già una famiglia con Federico, sogno condiviso con quello che tra poche ore diventerà suo marito.

Clarissa e Federico, addio al nubilato e celibato insieme e le emozioni prima delle nozze

Manca poco, le nozze di Clarissa e Federico sono arrivate. La coppia ha voluto festeggiare insieme l’addio al celibato e nubilato, accanto agli amici e agli ex partecipanti di Uomini e Donne. Tra i presenti alla festa c’erano infatti Vittoria Deganello, Giulia Latini, Camilla Mangiapelo, Nulifar Addati e Andrea Merchiorre.