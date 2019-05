Clarissa e Federico si sposano: festa di addio al nubilato e celibato insieme

By

Clarissa Marchese e Federico Gregucci: la coppia di Uomini e Donne festeggia addio al nubilato e al celibato

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono pronti a convolare a nozze. Ma quando si sposa la dolce coppia di Uomini e Donne? La data del matrimonio è stata fissata per il 30 maggio e pare durerà ben due giorni. Intanto, i due ex protagonisti del Trono Classico, che da qualche tempo vivono negli Stati Uniti, festeggiano la festa di addio al nubilato e quella di addio al celibato. La coppia ha scelto di festeggiare, prima del loro matrimonio, insieme. In un locale di Caserta, Clarissa e Federico si sono divertiti con i loro amici e parenti, prima di fare il grande passo. A sostenerli durante la festa ci hanno pensato anche altri volti del noto programma di Maria De Filippi. Stiamo parlando, ad esempio, di Vittoria Deganello. Giulia Latini, Camilla Mangiapelo, Marta Pasqualato e Nilufar Addati. Com’è possibile vedere dalle Stories di Instagram, sono stati presenti alla festa anche Andrea Melchiorre, Riccardo Gismondi e Agostino, il fratello di Giordano Mazzocchi.

Clarissa e Federico, il matrimonio tanto atteso della coppia del Trono Classico

Una lunga notte quella che ha visto protagonista la festa di addio al nubilato e quella di addio al celibato di Clarissa e Federico. Manca ormai poco al matrimonio e i fan non vedono l’ora di vedere le prime immagini. Dopo il lungo percorso al Trono Classico, la coppia ha dimostrato sin da subito di essere molto affiatata. Il Gregucci ha trovato un ottimo lavoro negli Stati Uniti e insieme hanno scelto di iniziare una nuova vita fuori dall’Italia, a Miami. Il loro matrimonio verrà celebrato nel nostro Paese, precisamente a Caserta nella Basilica di Sant’Angelo in Formis. Il ricevimento, invece, avverrà nella tenuta San Domenico a Capua.

Clarissa e Federico ospiti nella puntata di Uomini e Donne

Grande attesa per il matrimonio di Clarissa e Federico. Intanto, la coppia, dopo aver festeggiato con amici e parenti sono subito partiti verso Roma. Il motivo? Come loro stessi hanno rivelato, tornano nel posto che li ha fatti conoscere, ovvero negli studi di Uomini e Donne. Secondo quanto dichiarano sui social, l’ex tronista e l’ex corteggiatore saranno presenti durante la scelta in diretta di uno dei tronisti, probabilmente di Angela Nasti.