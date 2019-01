Clarissa e Federico, il matrimonio durerà 2 giorni: location e abito da sposa

Clarissa e Federico matrimonio: data, location, abito da sposa

Fervono i preparativi per il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, fissato al prossimo 30 maggio. Negli scorsi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto il suo abito da sposa, che ha acquistato presso un atelier di Napoli. A guidarla nella scelta la madre, la sorella, la wedding planner Giorgia e due persone della sua agenzia. “Ho scelto l’abito che ho sempre immaginato: è perfetto e mi rispecchia completamente. Non voglio anticipare nulla: quello che mi piace dei matrimoni è aspettare l’arrivo della sposa, senza avere assolutamente idea di come apparirà”, ha dichiarato l’ex Miss Italia a Uomini e Donne Magazine.

Come svelato da Clarissa Marchese alla rivista di Uomini e Donne, il matrimonio verrà celebrato nella Basilica di Sant’Angelo in Formis mentre il ricevimento sarà organizzato nella tenuta San Domenico a Capua. Federico e Clarissa, nonostante le origini laziali di lui e quelle siciliane di lei, hanno infatti deciso di sposarsi in provincia di Caserta. “Ci saranno tante sorprese per gli ospiti. Vogliamo lasciare loro un bellissimo ricordo del nostro matrimonio. Vi posso anticipare che il giorno successivo gli invitati saranno ancora nostri ospiti. Non vedo l’ora…”, ha fatto sapere la 24enne.

Clarissa e Federico: dopo il matrimonio torneranno in America

Subito dopo il matrimonio e il viaggio di nozze – la cui destinazione è per il momento top secret – Clarissa e Federico torneranno negli Stati Uniti. Da tempo la coppia vive a Miami, la città dove Gregucci ha trovato lavoro nella Juventus Academy come allenatore di calcio per bambini. La Marchese, invece, si dedica alla sua attività di web influencer.