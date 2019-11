Classifica inediti X Factor 2019 e ballottaggio: il brano meno ascoltato

X Factor 2019 classifica inediti: il concorrente con il brano meno ascoltato raggiungerà Giordana al ballottaggio

La classifica degli inediti di X Factor 2019 rivelerà il secondo concorrente al ballottaggio. Il sesto Live si aprirà proprio con un’eliminazione, quella che è ancora in sospeso da giovedì scorso. Alessandro Cattelan ha aperto il quinto Live rivelando che quella sera non sarebbe stato decretato nessun eliminato, questo perché a decretare il secondo a rischio eliminazione sarebbe stata la classifica degli inediti. I concorrenti ancora in gara hanno infatti registrato il brano con cui hanno debuttato sul mercato musicale italiano e sono in attesa di scoprire quali e quanto sono piaciuti agli italiani. In base a ciò che ha spiegato Cattelan, verranno tirate le somme allo scoccare della mezzanotte di oggi: dunque tutto verrà reso ufficiale domani.

Classifica X Factor 2019, gli inediti dei concorrenti su iTunes

Al ballottaggio c’è già Giordana Petralia, che è stata la meno votata da casa nella scorsa puntata. Chi sarà il secondo concorrente a rischio eliminazione? A determinarlo saranno le classifiche di iTunes e Spotify, dunque tutto dipenderà da quante volte i brani sono stati ascoltati dal pubblico. Ebbene, oggi 26 novembre le classifiche vedono a rischio Nicola Cavallaro. Partiamo dalla classifica di iTunes, che vede gli inediti in queste posizioni:

2° posto: Sofia Tornambene – A Domani per Sempre

5° posto: Eugenio Campagna – Cornflakes

6° posto: Sierra – Enfasi

24° posto: Booda – Elefante

30° posto: Davide Rossi – Glum

32° posto: Nicola Cavallaro – Like I Could

44° posto: Giordana Petralia – Chasing Paper

X Factor 2019 inediti, la classifica su Spotify e il possibile concorrente al ballottaggio con Giordana

Ben diversa la situazione su Spotify, dove solo tre inediti di X Factor 2019 si sono classificati nelle prime duecento posizioni. Su questa piattaforma il più ascoltato è l’inedito dei Sierra, che è al 50° posto con 118.171 ascolti. Secondo posto per Eugenio, che è 76° con 85.141 ascolti. Terzo posto per Sofia, che con 55.539 ascolti è al 141° posto oggi. Anche in questo caso quindi il brano di Nicola risulta tra i meno ascoltati e questo lo pone in una situazione di rischio ballottaggio, che avverrà senza esibizioni.