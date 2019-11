X Factor 2019 quinto Live, nessun eliminato: ballottaggio in sospeso

Quinto Live X Factor 2019, cosa è successo nella puntata di giovedì 21 novembre e la novità sull’eliminato

Nessun eliminato nel quinto Live di X Factor 2019: cosa succederà adesso? Alessandro Cattelan ha aperto la puntata spiegando il nuovo meccanismo che porterà all’eliminato dopo gli inediti. Proprio il debutto dei concorrenti sul mercato discografico ha spinto gli autori a studiare un modo diverso e innovativo per decidere chi uscirà a X Factor 13 dopo gli inediti. Un concorrente al ballottaggio è stato deciso dall’unica manche in scena stasera, il secondo invece verrà decretato martedì prossimo. In che modo? Attraverso la classifica degli inediti: il concorrente che si piazzerà alla posizione più bassa rispetto agli altri finirà al ballottaggio. Scopriremo il suo nome mercoledì prossimo, mentre la sfida per l’eliminazione è rimandata a giovedì prossimo. Nella sesta puntata dunque vedremo non uno ma due eliminati a X Factor 2019, considerando colui che verrà eliminato dal ballottaggio della quinta puntata.

X Factor 13, il quinto Live del 21 novembre: la gara

“Sarà il mercato per la prima volta a decidere chi andrà avanti in questo X Factor”, ha detto Cattelan spiegando il nuovo meccanismo del quinto Live. Ma cosa è successo nella gara? Procediamo con il consueto riassunto di X Factor 2019. I Booda hanno aperto il quinto show presentando il loro inedito Elefante. Si sono esibiti per la prima volta in italiano, ma hanno confermato il loro essere esplosivi seppure con qualche difficoltà. “La difficoltà dell’italiano, che è una lingua piana, si fa sentire”, ha commentato infatti Mara Maionchi. Samuel le ha dato ragione sul fatto che unire l’italiano a questo suono non è facile, ma i Booda hanno portato al termine la missione nel migliore dei modi. Compito arduo per Giordana Petralia, visto che ha portato in scena Chasing papers scritto da Sia. Secondo Mara la canzone non è molto potente, ma Giordana canta benissimo, come sostenuto anche da Malika, seppure con qualche imprecisione.

Riassunto quinto Live X Factor 2019, cosa è successo nella gara

La terza esibizione della serata è stata quella della Sierra con Enfasi e secondo Sfera Ebbasta questo due è cresciuto nel corso dei Live, anche se non ha gradito molto l’aver virato la produzione del brano più verso il pop che verso il rap. Mara li preferisce quando cantano di tematiche sociali piuttosto che una storia personale. Malika Ayane invece ha apprezzato un’esibizione più “aggraziata” dei rapper. Nicola Cavallaro è ripartito dallo scontro sull’esibizione di Salmo della settimana scorsa e ha portato in scena il suo inedito Like I could. Malika ha riconosciuto la strada su cui Mara ha indirizzato il suo concorrente, mentre Sfera ha fatto fatica a riconoscere lo stile del suo inedito. A domani per sempre di Sofia Tornambene ha emozionato tutti, persino Cattelan era quasi in lacrime. Tanti complimenti per lei e per il suo inedito, nessuna critica da parte dei giudici.

Eliminato X Factor 2019 quinto Live, chi uscirà giovedì prossimo?

E dopo Mahmood che ha aperto il quinto Live di X Factor 2019 del 21 novembre, a questo punto della puntata si sono esibiti degli ospiti a sorpresa. Sono Francesco De Gregori e Antonello Venditti, che hanno annunciato un grande concerto all’Olimpico di Roma, il 5 settembre 2020. Cattelan ha ripreso la gara annunciando l’esibizione di Davide Rossi. Il suo inedito si intitola Glum e Samuel gli ha consigliato di sfruttare il suo potenziale per sperimentare nella musica. Per Sfera questo inedito non è una hit, ma può essere una base di partenza. Mara ha elencato i pregi di questo concorrente, asserendo che usandoli tutti farà grandi cose. A chiudere la gara è stato Eugenio Campagna con Cornflakes: per lui applausi e consensi. Il primo concorrente al ballottaggio è Giordana e scoprirà, anzi scopriremo, mercoledì prossimo con chi si scontrerà.

Replica X Factor 2019, dove rivedere la quinta puntata dei Live

Qui potete scoprire tutte le curiosità e gli autori degli inediti dei concorrenti, intanto passiamo a quando recuperare la replica del quinto Live di X Factor 2019. Per rivedere la puntata in chiaro su TV8 vi ricordiamo l’appuntamento di mercoledì 27 novembre alle 21,30. Per i clienti Sky invece c’è la possibilità di vedere la replica attraverso il servizio On Demand.