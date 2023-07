Classifica hit radio 7-13 luglio: sorpresa al 1° posto, chi ha deluso

È uscita oggi, 14 luglio, la classifica ufficiale dei brani più trasmessi dalle radio e più ascoltati dell’ultima settimana. Sono molti i tormentoni estivi usciti quest’estate e, tra questi, sembra star prendendo sempre più piede il pezzo della band The Kolors, “Italo Disco”. Tuttavia, ad aggiudicarsi il primo posto non sono stati loro, bensì un altro gruppo musicale: I Pinguini Tattici Nuclerai con il loro nuovo singolo: “Rubami la notte”. Ma, scopriamo meglio quali sono state le 20 canzoni più ascoltate in Italia nei giorni che vanno dal 7 al 13 luglio:

Pinguini tattici nucleari con Rubami la Notte The Kolors con Italodisco Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise Marco Mengoni e Elodie con Pazza Musica Dua Lipa con Dance the night Post Malone con Chemical One Republic con Runaway Coez e Frah Quintale con Alta marea Ernia, Bresh e Fabri Fibra con Parafulmini Irama e Rkomi con Hollywood Thirty second to Mars con Stuck Achille Lauro e Rose Villain con Fragole Tiziano Ferro con Destinazione mare Boomdabash e Paola e Chiara con Lambada Madame con Aranciata Harry Styles con Satellite LP con Golden Sophie and the giants e Purple Disco Machine con Paradise Laura Pausini con Il primo passo sulla luna Mark e Kremont, Tananai e Marracash con Un altro mondo

Un’assenza importante che sicuramente si nota da questa classifica è l’assenza della nuova ‘coppia artistica’ formata da Emma Marrone e Tony Effe con il loro singolo estivo “Taxi sulla luna“. La canzone è diventata abbastanza virale su social come TikTok e Instagram, eppure, sorprendentemente, non è riuscita a piazzarsi nella top 20 di questa settimana. Dopodiché, non sono passate inosservate le posizioni due grandi big della musica italiana: Tiziano Ferro e Laura Pausini. Entrambi non sono riusciti ad aggiudicarsi la top 10 e la Pausini, addirittura, è finita il 19esima posizione, con dei tormentoni estivi, per ora, ancora deboli.

Infine, come menzionato prima, il balzo importante è stato quello fatto da i Pinguini Tattici Nucleari che sono finiti direttamente in prima posizione. Dopo di loro, i The Kolors, la cui scalata è sempre più importante, tanto da riuscire a sorpassare anche la tanto attesa hit estiva di Fedez, Annalisa e gli Articolo 31.