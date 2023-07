Emma Marrone e Tony Effe si amano? La spiegazione dell’artista

Mormora il gossip, mormora… Il vociferio degli ultimi giorni ha ‘colpito’ Emma Marrone e Tony Effe, autori del brano ‘Taxi sulla luna’. I due cantanti, di recente, si sono esibiti sul palco di Battiti Live e il loro feeling artistico non ha fatto altro che accendere ancor più i sussurri della cronaca rosa. A renderli ulteriormente intensi alcuni scatti social condivisi dai due artisti che si sono mostrati assieme in momenti privati, ma, si badi bene, non intimi. Fatto sta che le voci hanno iniziato a circolare in rete facendosi sempre più tambureggianti. Così Emma si è vista costretta ad intervenire in prima persona per chiarire come stanno realmente le cose con il collega.

A stimolare l’ex allieva di Amici a fornire una spiegazione è stato un video postato su TikTok da un fan il quale ha pubblicamente domandato alla Marrone se fosse in sintonia sentimentale con il rapper. “Ragazzi, comunque io devo sapere se Emma sta uscendo con Tony Effe. Devo saperlo, è proprio una questione di principio e di inciucio. Emma rispondi sotto questo video e dimmi: “Sì, tesoro, sto girando il mondo con Tony Effe”, la richiesta assai esplicita del fan. Emma non ha voluto far penare una persona cotanto curiosa e si è quindi esposta.

“Ciao tesoro, no…non ci esco… è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui”, ha riferito la cantante. Dunque non c’è alcuna love story sentimentale in corso tra lei e Tony Effe. C’è invece un grande legame di stima, rispetto e amicizia. Fine del gossip e del chiacchiericcio.

Emma Marrone single e appagata

In una recente intervista concessa a Vanity Fair, Emma ha rivelato di essere single e al contempo di essere appagata. Non che escluda di potersi innamorare. Ha però tenuto a sottolineare che non è quel tipo di persona che ha bisogno per forza di un partner. Insomma, per farla breve: come si suol dire, se dovesse arrivare quello giusto, sarà la prima a buttarsi a capofitto tra le sue braccia; il problema è che per ora di quello giusto non c’è traccia e quindi meglio bastarsi da sola. Che poi sola non lo è per niente in quanto ha spiegato che può contare sull’amore di “tante famiglie”, vale a dire quella d’origine, a cui è molto legata, ma anche quella creata attraverso tante amicizie importanti.